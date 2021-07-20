Советник Госдепартамента США посетит Украину: будут ли какие-то подвижки с вопросом "Северного потока-2"

Советник департамента США Дерек Шолле едет в Киев 20-21 июля и Варшавы 21-23 июля, чтобы усилить стратегическую ценность отношений США с Украиной и Польшей Возможно ли, что будут какие-то подвижки с вопросом "Северного потока-2"? Что Украина может получить, кроме очередных заверений в поддержке? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Госдеп (фото из открытых источников)

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик отмечает, что Дерек Шолле — ветеран разных администраций демократов. Работал как в должностях государственного характерах, так и (как правило) – в качестве советника. Также во всевозможных мозговых центрах исследовательских в Вашингтоне.

"Человек очень опытный. На должности советника Госдепа, чтобы выполнять разного рода деликатные миссии, — поясняет Владимир Дубовик. — В данном случае посещает Киев и Варшаву. Не исключаю, что основная причина визита — Украина, а Польшу уже добавили, чтобы не выглядело так, что Шолле летит только в Киев".

По "Северному потоку-2" вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных решений, считает эксперт. Уже понятно, что он будет достроен.

"Американцы не будут накладывать санкции на компании ЕС. Не хотят вызвать негодование ключевых европейских партеров, немецких прежде всего. Как говорили не раз – они вряд ли уже могут остановить завершение строительства газопровода. Администрация Байдена практична. Она не будет портить отношения на важном для себя направлении, при этом без гарантии, что это может привести к желательным результатам (СП-2 всё равно будет достроен). Другое дело, будет ли он открыт. Получение лицензий и прочего – уже новая стадия. Но, похоже, Вашингтон таки определи со своим подходом к проекту – и менять его не будет", — уверен Владимир Дубовик.

По его мнению, Украина поучает не просто очередные заверения в безопасности, но и постоянную помощь — в этом и не только ракурсе — со стороны США.

"Что бы там не говорили на Банковой, Америка — наш партнер №1 после начала российской агрессии. Помощь идет постоянно, по разным каналам, на разные сферы – не только обороны и безопасности. Я недавно встречался с исполняющей обязанности посла Кристиной Квин. И рекомендовал посольству США больше говорить о том, какое огромное количество проектов в Украине финансируется американцами. Чтобы люди знали, сколь велика на самом деле поддержка. К примеру, за последние недели открыты важные посты береговой охраны в Мариуполе и Бердянске. Скоро откроется такой же в Одессе. США выделили около 20 млн долларов на эти три объекта. И это лишь один небольшой пример, — акцентирует эксперт. — Многие ли об этом слышали?"

Владимир Дубовик признался, что его больше беспокоит не позиция Запада – Вашингтона или Берлина, а позиция Киева.

"По своим причинам, которые до конца не понятны, украинские власти взяли курс на драматизацию отношений с Западом в целом и Вашингтоном в частности. Звучат заявления, в том числе от президента Зеленского, в стиле, что США должны определиться, на чьей стороне они в российско-украинском конфликте. Это уже чересчур. Как и постоянные истерики со стороны Киева по поводу того, что делают или не делают для нас Вашингтон и Берлин, — отмечает эксперт. — Советник главы Госдепа во время своего визита, вполне возможно, попытается, как говорится, "замерить температуру". Чтобы понять, что может тактически сделать американская администрация в данный момент, чтобы снять градус напряжения. Может быть, все эти бросания тарелками в стену связаны с тем, что до сих пор не определена дата визита Зеленского в Вашингтон. Возможно, там примут решение утвердить дату, чтобы в Киеве немного успокоился. Почему-то у Офиса президент приоритет – чтобы у Зеленского был визит в Вашингтон, красивый, чуть ли не жизненно важный. Точно не хуже, чем у предшественника. Да, визиты главы государства в США — это всегда хорошо для Украины. Но делать из этого идею фикс – чересчур. Отношения и так нормальные. А основную напряженность вносит именно украинская сторона, особенно в последние месяцы".

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что главной темой обсуждения во время визита Дерека Шолле в Киев станет не Северный поток-2", а ультиматум главы Госдепа Этони Блинкена, который был недавно озвучен.



"Речь о пяти пунктах, которые были выдвинуты Блинкеным им чуть ранее украинской власти. Завуалировано это под борьбу с коррупцией и развитие экономических отношений. Но цели совсем иные, — уверен Михаил Чаплыга. — К примеру, американская сторона настаивает на том, чтобы Украина передала иностранным частным лицам полный контроль над судебной системой, над антикоррупционной инфраструктурой, над стратегическими предприятиями и экономикой. Это — полная десубъективизация украинской власти, перехват прямого управления государством иностранными частными лицами".

Не исключает эксперт и того, что после ряда пассажей нашей власти в сторону Китая (мол, развернемся с Запада, если не получим от него достаточной поддержки на Восток), визит будет посвящен и этим вопросам.

"Штаты явно интересует, готова ли украинская власть исполнить ультиматум Блинкена. Или же она серьезно готова к развороту в сторону Китая? Пока ни ЕС, ни США, ни Китай серьезно не воспринимают эти угрозы, потому что нет технической возможности для их реализации. Больше речь о политическом ответе нашей власти на ультиматум Блинкена. Все встречи и беседы будут посвящены именно этим вопросам, — прогнозирует Михаил Чаплыга. — Будут пытаться найти компромисс. Украинская власть будет не соглашаться на десубъективизацию. США – давить… Скорее всего, Шолле сообщит Зеленскому, что если тот не согласится отдать названные три направления напрямую американцам, то ему вручат "черную метку". Это значит, что США прекратят напрямую взаимодействовать с украинской властью. И будут решать вопросы в геополитической конфигурации с участием ЕС, РФ, Китая. В том числе – об Украине без Украины".

В итоге, продолжает эксперт, наша страна станет еще более зависимой от внешнеполитических договоренностей других игроков.

"Наша власть не будет восприниматься, а давление и управление будет формироваться внешними факторами через кредитную и торговую политику. Соответственно, официальному Киеву придется рефлексировать на те проблемы, которые в результате возникнут внутри Украины. То есть, управление будет опосредованным, но не через украинскую власть, а через внешние факторы, которые станут вынуждать ее действовать в том или ином ключе", — предполагает Михаил Чаплыга.

По его мнению, выход только один — восстановление субъектности страны. А именно: возвращение контроля над финансово-кредитной системой (НБУ), над стратегическими предприятиями (корпоративное управление можно оставить, убрав из набсоветов иностранцев и введя туда представителей государства и трудовых коллективов – профсоюзы), проведение судебной реформы (исполнение рекомендация Венецианской комиссии касательно опасности для суверенитета Украины и независимости судебной власти приобщения зарубежных экспертов к отбору украинских судей).

"По сути, делать то, что делал Путин после Ельцина. Очевидно, что Зеленскому придется становиться украинским Путиным, если он захочет сохранить субъектность, — говорит Михаил Чаплыга. — Чем это закончится для нашей страны – трудно прогнозировать. Сейчас другой исторический контекст, геополитический, экономический. Мы стоим сейчас в точке слома эпох, как РФ между Ельциным и Путиным. Как Украина сможет пройти это – сложно сказать".

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