Западные СМИ о политике Байдена в отношении Украины

Политологи ожидают, что Байден будет поддерживать Украину.

Фото: The Bell

По утверждению западных СМИ администрации президента Джо Байдена стоит продолжать сотрудничать с Киевом.

В американском интернет-издании Slate Magazine написали "не забывать Украину". В статье сообщается, что Украина нуждается в поддержке Вашингтона, особенно в условиях конституционного кризиса, которая сложилась в стране. Также журналист с Slate отмечает, что президент Зеленский еще не выполнил своих главные предвыборные обещания по борьбе с коррупцией.

По словам политологов, есть много причин считать, что Байден будет следить за Украиной и в дальнейшем, ведь он тесно работал с Киевом от имени Барака Обамы. Также в Slate Magazine считают, что Байден получит "серьезные дивиденды", если продолжит сотрудничество с Украиной. Работа Джо Байдена с Украиной может дать толчок к восстановлению "здоровых" дипломатических отношений и поддержки реформ.

Ссылаясь на экспертов, издание предполагает, что демократическая и экономически стабильная страна может стать ударом для Москвы. Однако, это не значит, что 46 президент США будет оказывать поддержку без условий и определенных ожиданий взамен.

"К сожалению, иногда Украине нужна жесткая любовь", — сообщает бывший посол США Стивен Пайфер, для Slate Magazine.

В издании Al Jazeera отмечали, что по их мнению Владимир Зеленский, с облегчением принял победу Байдена на выборах президента страны. Ведь несмотря на то, что Трамп предоставил разрешение продать Украине летальное оружие, его политика в отношении Украины была непростой и непостоянной.

"Будут изменения к лучшему, хотя бы потому, что не будет импульсивности и непредсказуемости Трампа", — с цитаты политолога Владимир Фесенко для Al Jazeera

Сайт аналитического центра Atlantic Council опираясь на мнение Питера Дикинсона сообщает, что после объявления результатов выборов в США в Украины появился "осторожный оптимизм".

Также издание проводит параллели между предыдущими президентами США и их решениями. Речь идет о несостоятельности администрации Обамы повлиять на аннексию Крыма и отказе предоставить Украине летальное оружие. Зато при Трампе Украина получила противотанковые ракеты Javelin и другую военную помощь.

Касательно внутренней политике Украины мнения разошлись. Некоторые политологи ожидают, что Байден поддержит реформы в Украине, другие видят в этом прямое вмешательство в политику независимого государства.

"Несмотря на изменения в Белом доме, основы отношений между США и Украиной остаются прочными с момента обретения страной независимости в 1991 году", — констатирует Дикинсон для Atlantic Council.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что Апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича.

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