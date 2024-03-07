Залужный – посол в Британии: почему Зеленский принял такое решение

Назначив бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, Владимир Зеленский послал обществу сигнал, что генерал остается в президентской команде, считает политтехнолог Олег Постернак.

Залужного назначили послом в Британию. Фото из открытых источников

"Залужный – посол Украины в Великобритании. Примечательно, что данное решение объявил обществу именно президент. Фон новости: Залужный и Зеленский – одна единственная профессиональная команда", — написал в соцсети Олег Постернак.

Эксперт считает, что благодаря назначению Залужного дипломатическая служба Украины усилилась авторитетной и полезной для государства фигурой.

Политтехнолог отметил, что в свое время назначенный Главкомом при содействии британской группы влияния, Залужный будет скреплять украинско-британский альянс.

"Банкова на время может передохнуть от необходимости решать проблему медового месяца Залужного с потенциальными избирателями. Оппозиционные политики и стратеги могут выдохнуть, потому что Залужный именно их выжимал из поля объективно расширяющегося антиэлектората Зе", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Министерство иностранных дел сообщило, что генерал Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании. Президент Владимир Зеленский в видеообращении объяснил, почему назначил генерала Валерия Залужного послом в Британию. По его словам, этого хотел сам бывший главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский актер, известный адепт диктатора Владимира Путина и сторонник вторжения РФ в Украину Иван Охлобыстин неожиданно заявил, что в результате российской агрессии захваченные территории Донецкой области превратились в настоящую свалку. По словам Ивана Охлобыстина, российские власти отправляют на Донбасс актеров, политиков, комиков и блоггеров, чтобы они искупили вину перед Кремлем.

