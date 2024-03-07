Залужный получил назначение. Кем будет работать «железный генерал»

Согласно сообщению МИД, президент Владимир Зеленский согласовал назначение генерала Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Валерий Залужный

В сообщении подчеркивается, что министерство иностранных дел уже направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным вроде бы существовал конфликт. Ряд экспертов говорили о том, что якобы президент видит в генерале потенциального конкурента на выборах. Как следствие, Залужный потерял должность, на его место был назначен Александр Сырский.

В Офисе президента объяснили такое кадровое решение тем, что ситуация на фронте стагнирует и нужно срочно менять подходы в ведении войны.

Вместе с тем известно, что Залужного все же пытаются каким-то образом "вытолкать" в политику. В частности, недавно был проведен социологический опрос по поводу президентских выборов. Украинцев спросили, кого они хотят видеть в должности главы Украины, и первым в рейтинге предпочтений оказался именно Залужный, а действующий президент оказался на втором месте. Кроме того, если бы во втором туре сошлись Зеленский и Залужный, то согласно опросу, победу одержал бы именно генерал.

Также социологи заявили, если бы Залужный создал свою партию, то на выборах в Верховную Раду она набрала бы больше голосов. Тогда ряд экспертов спрашивали, зачем понадобился такой опрос и предполагали, что, вероятно, для того, чтобы "поддраконить" Офис президента.

Кстати, именно сторонники экс-президента Петра Порошенко распространяют нарратив, что Залужный мог бы стать идеальным президентом, а Порошенко – главой его правительства.