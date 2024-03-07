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Залужный получил назначение. Кем будет работать «железный генерал»

Президент Владимир Зеленский нашел должность для бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного. О новом кадровом решении сообщило министерство иностранных дел

сегодня, 19:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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Согласно сообщению МИД, президент Владимир Зеленский согласовал назначение генерала Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Залужный получил назначение. Кем будет работать «железный генерал»

Валерий Залужный

В сообщении подчеркивается, что министерство иностранных дел уже направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным вроде бы существовал конфликт. Ряд экспертов говорили о том, что якобы президент видит в генерале потенциального конкурента на выборах. Как следствие, Залужный потерял должность, на его место был назначен Александр Сырский.

В Офисе президента объяснили такое кадровое решение тем, что ситуация на фронте стагнирует и нужно срочно менять подходы в ведении войны.

Вместе с тем известно, что Залужного все же пытаются каким-то образом "вытолкать" в политику. В частности, недавно был проведен социологический опрос по поводу президентских выборов. Украинцев спросили, кого они хотят видеть в должности главы Украины, и первым в рейтинге предпочтений оказался именно Залужный, а действующий президент оказался на втором месте. Кроме того, если бы во втором туре сошлись Зеленский и Залужный, то согласно опросу, победу одержал бы именно генерал.

Также социологи заявили, если бы Залужный создал свою партию, то на выборах в Верховную Раду она набрала бы больше голосов. Тогда ряд экспертов спрашивали, зачем понадобился такой опрос и предполагали, что, вероятно, для того, чтобы "поддраконить" Офис президента.

Кстати, именно сторонники экс-президента Петра Порошенко распространяют нарратив, что Залужный мог бы стать идеальным президентом, а Порошенко – главой его правительства.




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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-pressluzhbi-mzs-shchodo-pogodzhennya-prezidentom-ukrayini-kandidaturi-posla-ukrayini-v-spoluchenomu-korolivstvi
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:50

Опанъкы! Коли Вакарчуку сватали йти на вибори, той на 2 роки поїхав освіту отримувати: з державного управління. Малоправославні нічого не вчаться. В них століттями шароварна нацпам'ять. Не змінюються/реформуються - хоч ракети і КАБи з неба!


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