Законопроект о налоговой амнистии: эксперты о подводных камнях

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Помимо этого, парламент принял в первом чтении законопроекты №5355 и №5356 из пакета проектов закона о налоговой амнистии. Эксперты изданию "Комментарии-Украинак" ответили на такие вопросы: "Оцените плюсы и минусы этих решений"." Что нуждается в доработке ко второму чтению?"

Верховная Рада (фото из открытых источников)

Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко призналась, что является приверженцем принятия такого законопроекта — касательно легализации имущества и доходов.

"Если мы хотим вывести из тени экономику, нам не обойтись без выведения из тени доходов, которые ранее не облагались налогом. Да, были отдельные категории граждан, которых обязали декларировать доходы — чиновники или те, кто претендует на пост в госслужбе. Кто совмещал несколько видов деятельности. Ряд представителей бизнеса. Но должна быть какая-то общая точка отчета, с которой начнется цивилизованное налогообложение для всех. Декларирование всеми своих доходов, имущества, накоплений. Если мы действительно стремимся в европейское, цивилизованное пространство – без этого не обойтись", — подчеркивает Елена Хотенко.

По ее словам, принятый в первом чтении законопроект – наиболее либеральный из тех, что предлагались ранее.

"Предложена уплата сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 2,5% – по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года до подачи декларации; 5% — общая ставка, 9% — в отношении активов, размещенных за рубежом. К активам, которые не требуют подачи спецдекларации, отнесли квартиру общей площадью до 120 квадратных метров или дом в 240 квадратных метров, нежилое помещение в 60 квадратов, земельный участок (в рамках нормативов бесплатной декларации). Кроме того, не декларировать разрешено одно транспортное средство, которое есть в реестре. Я считаю эти ставки минимальными. Ранее проблема была как раз в том, что в предлагаемых проектах ставки были завышены. В итоге эти предложения даже не доходили до рассмотрения в зале заседаний", — поясняет Елена Хотенко.

По ее словам, вопросами лиц, которые будут пытаться саботировать процесс налоговой амнистии, даже если это наши олигархи, чиновники, экс-чиновники, будет заниматься Бюро экономической безопасности, закон о котором уже подписан президентом. БЭБ планируют укомплектовать уже в этом году.

"Принятый пока лишь в первом чтении законопроект – это позитив. Его надо было принимать еще пару лет назад. Это однозначно победа Верховной Рады девятого созыва. Важный шаг в сторону детенизации украинской экономики", — резюмирует Елена Хотенко.

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин считает, что законопроекты № 5153-5156 нуждаются в серьезной доработке. По его мнению, предложенный вариант налоговой амнистии не поможет вернуть в страну "сбежавшие" капиталы, привлечь инвестиции, создать рабочие места. Скорее станет очередным механизмом усиления вмешательства государства в экономическую жизнь страны, роста налогового давления на украинцев (в том числе работающих за границей).

Среди слабых мест предлагаемых законопроектов Вячеслав Черкашин называет:



- дискриминацию амнистируемых активов по месту их расположения (попытка применения повышенных ставок – в 9% — для активов, находящихся за границей); учитывая коррупцию внутри Украины и неэффективность отечественной судебной системы, эксперт прогнозирует мало желающих вернуть "уплывший" из Украины капитал в "родную гавань;

- высокую ставку сбора (говоря о тех же 9%, Вячеслав Черкашин отмечает, что есть другой способов легализации активов — двухсторонние договора об избежании двойного налогообложения, инвестиции в некоторые виды пассивных доходов внутри страны — и то и другое обычно под 5%; инвестиции же и доходы от ОВГЗ вообще не облагаются налогом, поэтому предложенная ставка в 2,5% для долговых бумаг является, по мнению эксперта, слабо конкурентной);

- слабые гарантии со стороны государства (нет действенных государственных гарантий, что обнародованная информация не станет основанием для дальнейших преследований, причем как со стороны правоохранительных и контролирующих органов, так и со стороны криминалитета).

По мнению Вячеслава Черкашина, без исправления вышеобозначенных моментов, а также при всё более явно просматривающемся желании наделять налоговиков расширенными полномочиями, налоговая амнистия вместе стимулирования к детенизации скорее сыграет обратную роль. Более того – выглядит как наступление на экономически активное население (в том числе украинских гастарбайтеров).

Сайт "Комментарии" также напоминает, что Высший антикоррупционный суд отменил свой первый обвинительный приговор, касающийся недостоверного декларирования.

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