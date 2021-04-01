Законопроект о налоговой амнистии: эксперты о подводных камнях

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Ольга Чародий
Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект №5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Помимо этого, парламент принял в первом чтении законопроекты №5355 и №5356 из пакета проектов закона о налоговой амнистии. Эксперты изданию "Комментарии-Украинак" ответили на такие вопросы: "Оцените плюсы и минусы этих решений"." Что нуждается в доработке ко второму чтению?"
Верховная Рада (фото из открытых источников)
Председатель совета в Институт налоговых реформ,
вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко
призналась, что является приверженцем принятия такого законопроекта —
касательно легализации имущества и доходов.
По ее словам, принятый в первом чтении законопроект –
наиболее либеральный из тех, что предлагались ранее.
"Предложена уплата сбора с денежной стоимости
задекларированных активов по следующим ставкам: 2,5% – по ОВГЗ, приобретенным с
1 января 2021 до 20 июня 2022 года до подачи декларации; 5% — общая ставка, 9%
— в отношении активов, размещенных за рубежом. К активам, которые не требуют
подачи спецдекларации, отнесли квартиру общей площадью до 120 квадратных метров
или дом в 240 квадратных метров, нежилое помещение в 60 квадратов, земельный
участок (в рамках нормативов бесплатной декларации). Кроме того, не
декларировать разрешено одно транспортное средство, которое есть в реестре. Я
считаю эти ставки минимальными. Ранее проблема была как раз в том, что в
предлагаемых проектах ставки были завышены. В итоге эти предложения даже не
доходили до рассмотрения в зале заседаний", — поясняет Елена Хотенко.
По ее словам, вопросами лиц, которые будут пытаться
саботировать процесс налоговой амнистии, даже если это наши олигархи,
чиновники, экс-чиновники, будет заниматься Бюро экономической безопасности,
закон о котором уже подписан президентом. БЭБ планируют укомплектовать уже в
этом году.
Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин считает, что законопроекты № 5153-5156 нуждаются в серьезной доработке. По его мнению, предложенный вариант налоговой амнистии не поможет вернуть в страну "сбежавшие" капиталы, привлечь инвестиции, создать рабочие места. Скорее станет очередным механизмом усиления вмешательства государства в экономическую жизнь страны, роста налогового давления на украинцев (в том числе работающих за границей).
Среди слабых мест предлагаемых законопроектов Вячеслав
Черкашин называет:
- дискриминацию амнистируемых активов по месту их
расположения (попытка применения повышенных ставок – в 9% — для активов,
находящихся за границей); учитывая коррупцию внутри Украины и неэффективность
отечественной судебной системы, эксперт прогнозирует мало желающих вернуть
"уплывший" из Украины капитал в "родную гавань;
- высокую ставку сбора (говоря о тех же 9%, Вячеслав
Черкашин отмечает, что есть другой способов легализации активов — двухсторонние
договора об избежании двойного налогообложения, инвестиции в некоторые виды
пассивных доходов внутри страны — и то и другое обычно под 5%; инвестиции же и
доходы от ОВГЗ вообще не облагаются налогом, поэтому предложенная ставка в 2,5%
для долговых бумаг является, по мнению эксперта, слабо конкурентной);
- слабые гарантии со стороны государства (нет действенных
государственных гарантий, что обнародованная информация не станет основанием
для дальнейших преследований, причем как со стороны правоохранительных и
контролирующих органов, так и со стороны криминалитета).
По мнению Вячеслава Черкашина, без исправления
вышеобозначенных моментов, а также при всё более явно просматривающемся желании
наделять налоговиков расширенными полномочиями, налоговая амнистия вместе
стимулирования к детенизации скорее сыграет обратную роль. Более того –
выглядит как наступление на экономически активное население (в том числе
украинских гастарбайтеров).
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