Задержание украинского нардепа в Молодове: появились новые подробности

Украинского нардепа Евгения Яковенко, которого по требованию Беларуси задержали в Молдове, отпустили из-под стражи. Молдавская прокуратура отказала официальному Минску в экстрадиции народного депутата Украины. Об этом пишет молдавское издание Deschide.MD .

Подробности задержания Евгения Яковенко в Молдове (фото из открытых источников)

В публикации говорится, что внефракционного политика отпустили после произошедшего недавно задержания. Прокуратура отказала белорусской стороне, которая объявила Яковенко в розыск. В силовом ведомстве объяснили свое решение поддержкой резолюции по агрессии РФ против Украины, которую приняли 9 марта парламентом Европейского Союза. В документе осуждают помощь Беларуси во вторжение россии в Украину. Также против официального Минска было введено ряд санкций в ЕС.

Кроме того, в молдавской прокуратуре отмечают, что у них запрос беларуси вызывает сомнения в обеспечении прав и доступа к справедливому суду в случае экстрадиции Яковенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что по требованию Беларуси в Молдове задержали украинского нардепа. В Молдове пограничники задержали нардепа из Украины Евгения Яковенко. Якобы в международный розыск его объявила Беларусь, обвиняя в коррупции и взяточничестве. В материале журналистов говорится, что народный депутат находится в следственном изоляторе. Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю рассказал, что Беларусь обвиняет Евгения Яковенко во взяточничестве и коррупции. Следовательно, официальный Минск требует его арестовать и экстрадировать в Беларусь. Известно, что Евгений Яковенко попал в Верховную Раду Украины в 2019 году. Он победил в выборах в округе №52 Донецкой области. Тогда его главный соперник от ОПЗЖ заявил, что Яковленко "покупал" избирателей.

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