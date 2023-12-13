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Задал Орбану неудобный вопрос: Зеленский раскрыл детали разговора с премьер-министром Венгрии

Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с Виктором Орбаном во время их встречи.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время их встречи в Аргентине. Зеленский заявил, что до сих пор ждет ответа на один вопрос от венгерского премьера.

Задал Орбану неудобный вопрос: Зеленский раскрыл детали разговора с премьер-министром Венгрии

Зеленский рассказал о чем говорил с Виктором Орбаном. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после визита в Аргентину и США посетил Норвегию, где в рамках саммита Украина-Северная Европа дал пресс-конференцию. Одна из тем касалась вступления Украины в ЕС и блокирования этого шага со стороны Венгрии.


Зеленский рассказал, что во время личного разговора с Виктором Орбаном четко объяснил, что венгерский премьер не имеет причин останавливать движение Украины в ЕС и задал ему неудобный вопрос, на который Орбан затруднился дать ответ.

"Я думаю, что я был прав и я очень прямо дал ему информацию, у него нет никакой причины блокировать украинское членство в ЕС и я попросил его назвать хотя бы одну причину", — сказал Зеленский и добавил, что до сих пор ждет ответа от Виктора Орбана.

Напомним, что 14-15 декабря состоится саммит лидеров стран ЕС, на котором должны рассмотреть процесс о начале переговоров вступления Украины в ЕС. Кроме Украины, также будут говорить о других странах, в частности Молдове и Грузии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о плане Б для Украины. Президент Украины пояснил, что не видит иных альтернатив, чем членство Украины в Европейском Союзе.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который призвал Европейский Союз не делать "ошибку" и не разрешать Украине стать членом ЕС. Орбан предлагает альтернативу и говорит о "стратегическом партнерстве" между Украиной и Европейским Союзом.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VcRNiFssDHc&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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