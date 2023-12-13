Задал Орбану неудобный вопрос: Зеленский раскрыл детали разговора с премьер-министром Венгрии

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время их встречи в Аргентине. Зеленский заявил, что до сих пор ждет ответа на один вопрос от венгерского премьера.
Зеленский рассказал о чем говорил с Виктором Орбаном. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский после визита в Аргентину и США посетил Норвегию, где в рамках саммита Украина-Северная Европа дал пресс-конференцию. Одна из тем касалась вступления Украины в ЕС и блокирования этого шага со стороны Венгрии.
Зеленский рассказал, что во время личного разговора с Виктором Орбаном четко объяснил, что венгерский премьер не имеет причин останавливать движение Украины в ЕС и задал ему неудобный вопрос, на который Орбан затруднился дать ответ.
Напомним, что 14-15 декабря состоится саммит лидеров стран ЕС, на котором должны рассмотреть процесс о начале переговоров вступления Украины в ЕС. Кроме Украины, также будут говорить о других странах, в частности Молдове и Грузии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о плане Б для Украины. Президент Украины пояснил, что не видит иных альтернатив, чем членство Украины в Европейском Союзе.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который призвал Европейский Союз не делать "ошибку" и не разрешать Украине стать членом ЕС. Орбан предлагает альтернативу и говорит о "стратегическом партнерстве" между Украиной и Европейским Союзом.
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