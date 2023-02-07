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Зачем украинцам и Зеленскому его поездка на саммит в Брюссель

В настоящее время продолжается пауза между украинскими победами, поэтому нужно заполнить ее личными контактами на международном уровне, чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки

7 февраля 2023, 23:23
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Автор:

Моесеенко Валентина

Президент Украины Владимир Зеленский только один раз с момента полномасштабного вторжения уезжал за пределы Украины. Это был визит в Вашингтон в декабре 2022, а теперь Зеленского ждут в Брюсселе на саммите лидеров ЕС и такой визит очень уместен именно сейчас. Об этом в телеэфире рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай, пишут "Комментарии".

Зачем украинцам и Зеленскому его поездка на саммит в Брюссель

Поездка Президента в Брюссель достаточно актуальна именно сейчас

Политолог акцентировал внимание на том, что украинское общество — свидетель определенной паузы в достижениях ВСУ на полях боя. После увольнения Херсона особых успехов украинское войско не демонстрирует. Народ в ожидании следующего контрнаступления.


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Для того чтобы заполнить этот вакуум, Украина должна эффективно работать над увеличением международной поддержки. Как раз международная встреча в Брюсселе является такой уместной возможностью.

"В этот момент, когда наши воины героически держат направления на фронтах, где  наступают россияне, укрепляют границы, укрепляют те направления, по которым враги могут наступать и готовят то, о чем лучше скажут военные эксперты. В этот момент поддерживать высокий уровень ставок можно разными инструментами", – сказал Солонтай.

По мнению политолога, это важно, потому что в мире происходит ряд событий, которые отвлекают внимание от проблем Украины, а такие инструменты позволят держать Украину в топе мировой повестки дня.

"Визит первых лиц на очень известные площадки и успешные встречи с первыми лицами государств и когда это смогли увидеть тысячи людей — это очень серьезная и важная вещь, это выполнение основополагающей работы, одной из главных функций — зачем существует президент", – сказал Солонтай.

Однако поездка Президента Украины Владимира Зеленского может и не произойти из соображений безопасности. Предварительно же он принял приглашение.

Читайте на портале "Комментарии" — глобальный саммит мира, который Украина предложила провести через посредство генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.



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