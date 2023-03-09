Зачем создают в Украине Офис Международного уголовного суда

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Моесеенко Валентина
Украина размещает российских военнопленных исключительно в условиях, регламентированных Женевской конвенцией. При этом Россия остается страной-ГУЛАГом, где сами россияне не верят в то, что к пленникам возможно человеческое отношение. Об этом заявил заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины в 2019-2020 годах Виктор Чумак в Теле эфире, пишут "Комментарии".
Офис Международного уголовного суда в Украине
По словам правоохранителя, страна-агрессор ответит за геноцид украинцев, а также разъяснил механику работы Офиса Международного уголовного суда в Украине.
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Чумак также подчеркнул, что Международный уголовный суд не рассматривает преступления агрессии, он может рассматривать преступления геноцида, военные преступления.
"Комментарии" также писали о том, что кафиры планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, организация освещения событий поручена российскому пропагандисту Соловьеву.
Как сообщал портал "Комментарии", на заседании правительства 13 января была создана на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новая структура - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Читайте на портале "Комментарии" — эксперты озвучили прямые и косвенные потери Украины от войны.
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