Зачем создают в Украине Офис Международного уголовного суда

Украина размещает российских военнопленных исключительно в условиях, регламентированных Женевской конвенцией. При этом Россия остается страной-ГУЛАГом, где сами россияне не верят в то, что к пленникам возможно человеческое отношение. Об этом заявил заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины в 2019-2020 годах Виктор Чумак в Теле эфире, пишут "Комментарии".



Офис Международного уголовного суда в Украине

По словам правоохранителя, страна-агрессор ответит за геноцид украинцев, а также разъяснил механику работы Офиса Международного уголовного суда в Украине.

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“Это стал институт, который уже имеет свои практики. Это институция, которая уже проводила свои расследования. Это очень важно и только в этом сотрудничестве можно проводить расследование для того, чтобы потом судить (военных преступников РФ — ред.) в Международном уголовном суде либо в трибунале, либо в специальном трибунале, о котором пока говорят… Сотрудничество с Международным уголовным судом имеет быть постоянной, потому что только в связке, только используя его практики, можно нормально расследовать все преступления”, — пояснил заместитель генпрокурора.

Чумак также подчеркнул, что Международный уголовный суд не рассматривает преступления агрессии, он может рассматривать преступления геноцида, военные преступления.

“А вот преступления агрессии – это в отношении высших должностных лиц государства – он не рассматривает. Поэтому здесь необходимо создание специального трибунала”, - сказал заместитель генпрокурора.

"Комментарии" также писали о том, что кафиры планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, организация освещения событий поручена российскому пропагандисту Соловьеву.

Как сообщал портал "Комментарии", на заседании правительства 13 января была создана на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новая структура - Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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