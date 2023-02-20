Зачем Байдену требовалось селфи из Киева и весь тайный визит



















Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн. долларов. Он будет предусматривать боеприпасы и средства защиты неба над Украиной. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил президент США Джо Байден на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишут "Комментарии". Из первых сообщений и предположений, которые начали появляться в этот день, стало понятно, что недаром перекрытый центр Киева и сам Байден не будет летать через полмира ради селфи из столицы Украины, регулярно подвергающейся решистским обстрелам.

Президент США Джо Байден побывал в Киеве с необъявленным визитом

Это первый визит Байдена в Украину за время его президентства. Он неоднократно был в Украине как вице-президент. А вот президент США прибыл в Киев впервые за последние 15 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Гостинцы от американского лидера оказались достаточно нужными, но только анонсированными. Байден заявил, что: для Украины собрали 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артсистем и более 2 млн. артиллерийских боеприпасов, а еще ракетные системы и средства ПВО.

"Анонсированный сегодня пакет предусматривает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", — сказал глава Белого дома.

Кроме того, Байден анонсировал новые санкции против российских элит.

"На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или заполнить ее", — добавил президент США.

Байден отметил, что благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе на этой неделе США выделят миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых потребностей украинских граждан. А еще добавил, что за последний год его страна вместе с союзниками предоставили Украине беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку, и эта поддержка будет продолжаться. А накануне годовщины вторжения России в Украину он находится в Киеве, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и подтвердить непреклонную и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Фактически год назад мы разговаривали с Зеленским под звуки первых взрывов. Тогда Вы попросили собрать всех лидеров мира и организовать помощь, – сказал Байден. – Мы не знали встретимся ли мы снова, но Украина уже год стоит, как и демократия, как и США рядом с вами. Мы построили коалицию с обеих сторон океана, объединив более полусотни стран".

По его словам, что касается России, Путин хотел разделить Запад, надеялся, что Украину не поддержат. Он и в этом ошибся. Байден в очередной раз послал месседж в Кремль: страна-террористка уже проиграла, вопрос лишь в том, когда Путин и его окружение это поймут.





Как писали "Комментарии", визит Байдена в Киев перед годовщиной вторжения России в Украину – это победа Украины. Президенты США и Украины оба довольны визитом и его можно назвать победой и четким сигналом для путинского режима.

Также издание "Комментарии" сообщало — миссия — пережить еще раз 24 февраля: что нужно знать украинцам — как не поддаваться панике.