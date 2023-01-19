За последние полтора десятилетия Украина продала 800 танков: названо кому

Из 3094 танков, которыми владела Украина по состоянию на 2007 год, 783 были проданы преимущественно странам Африки. Другая часть была утилизирована. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на статью "Экономической правды".

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Авторы отмечают, что по данным Договора об обычных вооруженных силах в Европе (CFE), танки из Украины продавали в Эфиопию, Судан и Нигерию. Львиная доля – советские танки Т-72, несколько меньшее количество – Т-55. Кроме того, в 2015-2018 годах Киев продал танки Таиланду. Речь о БМ-Оплоте и Т-64БВ-1.

Таким образом, за десять лет, то есть по состоянию на 2017 год, общее количество танков в Украине сократилось до 1818 года.

Издание отмечает, что выкупить ранее реализуемые танки, в которых нуждается наша армия для противостояния врагу, может быть нецелесообразным, поскольку эти машины эксплуатировались в Африке в течение десяти-пятнадцати лет. Можно провести капитальный ремонт, но результат будет непредсказуемым, цитирует издание слова военного эксперта Николая Саламахи.

Ранее мы спросили у экспертов , почему столько разговоров о передаче Германией танков Леопард для ВСУ. Военный эксперт Олег Жданов объясняет: ВСУ не в так нужны именно эти танки. Он объяснил: нам именно Leopard не столь важны, важны танки. А если уж просить, то не те, что хуже всего. Leopard – один из лучших. У него вся производственная, техническая и сервисная база находится в Европе. Leopard — танк, который по всем параметрам более-менее выгоден вооруженным силам Украины.

Украина нуждается не только в оружии для обороны, но и для контрнаступления. О необходимости в вооружении говорил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный: 300 танков, 500 артиллерийских систем и боеприпасов и 600-700 боевых бронированных машин. Это оружие, которое позволит нам не только сдерживать наступление врага, но и проводить контрнаступательные мероприятия для освобождения территорий нашей страны, подчеркнул военный эксперт Владислав Селезнев.





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