logo

BTC/USD

19750.37

ETH/USD

1553.20

LTC/USD

59.95

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика За 30 лет Всемирный банк выделил Украине 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро
commentss НОВОСТИ Все новости

За 30 лет Всемирный банк выделил Украине 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро

В течение 30 лет сотрудничества Всемирный банк утвердил для Украины 70 ссуд на более чем 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро. Из этих средств государство по состоянию на сегодняшний день получило 11,8 млрд долларов и 1,2 млрд евро

сегодня, 12:35
Автор:

Саша Сашнев
Поделитесь публикацией:

В течение 30 лет сотрудничества Всемирный банк утвердил для Украины 70 ссуд на более чем 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро. Из этих средств государство по состоянию на сегодняшний день получило 11,8 млрд долларов и 1,2 млрд евро.

За 30 лет Всемирный банк выделил Украине 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро

Всемирный банк

Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на прессслужбу Министерства финансов .

Среди международных кредитно-финансовых организаций Международный банк реконструкции и развития является вторым, после МВФ, кредитором Украины. За 30 лет плодотворного сотрудничества Всемирный банк утвердил для Украины 70 займов общим объемом более 14,4 млрд долл. и 2,1 млрд евро, из которых в настоящее время получено 11,8 млрд долл. и 1,2 млрд евро”, — информирует Минфин.

Как говорится в сообщении, с начала полномасштабного вторжения России Всемирный банк оказал Украине беспрецедентную поддержку. Так, в марте текущего года был утвержден пакет помощи Украине в объеме более 500 млн. евро. Эти деньги государство направило в бюджет для покрытия неотложных социальных и гуманитарных расходов. В целом за время военного положения Всемирный банк утвердил три займа для Украины на общую сумму 1,85 млрд евро и 91,16 млн долларов.

Кроме того, Всемирный банк создал для Украины целевой фонд многих доноров, через который удалось привлечь грантовые средства. Государство получило гранты на сумму 7,5 млрд долларов и 1,088 млрд евро. В качестве доноров выступили США, Великобритания, Дания, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Литва, Латвия и Исландия.

В Минфине отмечают, что деньги Всемирного банка государство использует для финансовой и технической поддержки бюджета, для институциональных и структурных реформ и для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Ранее "Комментарии" сообщали , что немецкое федеральное правительство предоставит Украине 200 млн евро на программы поддержки внутренних переселенцев.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/30_rokiv_spivpratsi_zi_svitovim_bankom-3587
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:02

Всі ці гроші не були розікрадені у владному центрі розкрадання грошей.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!