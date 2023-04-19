Южная Корея впервые задумалась о возможной военной поддержке Украины: Детали

Об этом в эфире Reuters, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, пишут "Комментарии".
В Южной Корее намекнули о помощи в войне Украины
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"Если будет ситуация, с которой международное сообщество не сможет примириться, например, масштабное нападение на гражданских, массовое убийство или грубое нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой помощи", — сказал президент Южной Кореи.
Такое заявление Юн Сок Йоль сделал впервые со времени полномасштабной войны в Украине. Где он намекнул о возможности предоставления Украине вооружения.
"Главный союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пытается не раздражать россию из-за деятельности корейских компаний в Российской федерации и влияния москвы на Северную Корею, вопреки все большему давлению Западных стран, которые склоняют Сеул к поставке оружия", — Корея.
Президент Южной Кореи также отметил, что не будет ограничений в поддержке послевоенной Украины. А именно, в тех вопросах, которые касаются восстановления нашего государства. Как добавил Йоль, в его правительстве уже ищут способы такого содействия. Это будет выглядеть, подобно тому, как Южная Корея получала международную помощь, на протяжении Корейской войны в 1950-1953 гг.
“Убежден, что не будет ограничений на объем поддержки для обороны и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению как по международному, так и по национальному законодательству. Впрочем, учитывая наши отношения со сторонами, вовлеченными в войну, и ситуацию на поле боя, мы будем принимать наиболее соответствующие меры", — подытожил Юн Сок Йоль.
Как писали "Комментарии", Япония, США и Южная Корея начали двухдневные военно-морские учения Двухдневные военные учения в море с привлечением американского авианосца USS Nimitz стартовали в Японии, США и Южной Корее.
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