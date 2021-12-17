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Юсупов о саммите Восточного партнерства: сейчас мяч на стороне Грузии, Молдовы и Украины

Эксперт говорит о скромном результате для первого за четыре года саммита ЕС и стран-партнеров из Восточной Европы, тем более на фоне растущей агрессии России и влияния Китая в регионе

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В Брюсселе состоялся саммит "Восточного партнерства". В итоговой декларации Евросоюз подтвердил право каждого партнера выбирать уровень амбиций, к которым он стремится в своих отношениях с ЕС. Также Брюссель признал инициативу Грузии, Молдовы и Украины по расширению сотрудничества с блоком. Стороны приняли Экономический и инвестиционный план по финансированию в размере 2,3 миллиарда евро с потенциалом мобилизации до 17 млрд. Скромный результат для первого за четыре года саммита ЕС и стран-партнеров из Восточной Европы, тем более на фоне растущей агрессии России и влияния Китая в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Юсупов о саммите Восточного партнерства: сейчас мяч на стороне Грузии, Молдовы и Украины

Саммит Восточное партнерство. Фото: из открытых источников

"В чем причина такого скромного результата? Безусловно, разногласия внутри самого ЕС, включая вопросы расширения и вокруг упадка верховенства права в Венгрии и Польше, являются серьезным препятствием на пути к более амбициозным отношениям между Брюсселем и восточноевропейскими столицами. Тем не менее это второстепенные проблемы, ведь сейчас мяч на стороне Грузии, Молдовы и Украины, и они, откровенно, пользуются им недостаточно эффективно. В худших кондициях к саммиту подошел Тбилиси, потому что политическая ситуация в Грузии до сих пор нестабильна из-за длительного конфликта между властью и оппозицией, и вдобавок ЕС отказал Грузии в очередном транше финансовой помощи по причине торможения судебной реформы", – отметил Юсупов.

По его словам, Кишинев же свой кредит от Брюсселя получил, однако для подписания нового долгосрочного контракта с "Газпромом" поставил на паузу некоторые изменения в сфере энергетики, реализацию которых требует соглашение с ЕС. 

Юсупов подчеркивает, Киев также выполнил условия получения денег от Брюсселя и увидел зеленый свет, однако Украина очень медленно превращается в привлекательного кандидата на вступление в ЕС, что лишний раз подтверждает снятие Брюсселем санкций с украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича из-за плохой работы правоохранительных органов и судов в Киеве. Хотя следует отметить, что ЕС все же начинает отождествлять Грузию, Молдову и Украину от Азербайджана, Армении и Беларуси в контексте возможности углубления связей. 

"Но стоит ли Брюсселю еще больше обещать трем странам на данном этапе, например, предоставить перспективу членства, если проведение реформ – это прежде всего их национальный интерес?", – резюмировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты в эксклюзивном интервью рассказали об итогах саммита "Восточного партнерства" для Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/oyusupov/posts/442669130773621
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