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Виктор Ющенко назвал три вещи, которыми Украина может гордиться

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцы - уникальная нация

сегодня, 08:25
Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия, способность людей объединиться в самых сложных ситуациях, а также молодежь – три вещи, которыми, по мнению третьего президента Украины Виктора Ющенко, украинцы могут гордиться за 30 лет существования независимой Украины. Как передает издание "Комментарии", такое мнение Виктор Ющенко высказал в интервью "Украинской правде". 

Виктор Ющенко назвал три вещи, которыми Украина может гордиться

Виктор Ющенко Фото: glavcom.ua

По словам Ющенко, очень сложно говорить о вопросе национальной гордости, пытаясь вложить какие-то понятия, патриотизм. Все это эмоции и идентификации. Может захватывать дух, когда видишь первые лучики восходящего солнца в Карпатах или, когда слышишь первые мотивы украинской песни на "Евровидении", или, когда радуешься победе национальной сборной Украины по футболу.

Президент отметил, если же проанализировать все то, что произошло в нашей стране за последние 7 лет, то, конечно же, первая вещь, которой украинцам стоит гордиться – это наши воины, наша армия. Украинцы в огромном долгу перед нашими защитниками, которые в самые тяжелые времена не спрашивали, что взамен им может дать Родина, они просто вставали и шли защищать свою землю. Второе, чем стоит гордиться нашим соотечественникам, это умением объединяться в самые нелегкие времена. Именно благодаря этому у нас в стране до сих пор есть демократия и право – выбирать власть на честных выборах.

Третьей гордостью Виктор Ющенко назвал молодежь. По его словам, уже два поколения народилось в независимой Украине. Это совсем другое поколение украинцев, которое не привязано к телевизору, которое мыслит совсем иначе. 

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/08/26/7304998/
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