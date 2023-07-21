Юристы объяснили отношение Лондона к рашисту, призывавшему убивать украинских детей

Великобритания не исключала из санкционного списка российского пропагандиста Антона Красовского, призывавшего к геноциду украинцев. Из списка исключили фамилию-дубликат, что является обычной практикой британских властей. Об этом сообщают "Комментарии".

Антон Красовский

Ранее СМИ распространили информацию об исключении Британией Красовского из санкционных списков.





"На деле был исключен лишь дубликат, так как в списке оказались две позиции с Антоном Красовским. Это стандартная процедура, которая не влечет юридических последствий, — передает The Sanctions Times, канал юристов-экспертов в области санкций.





Перед этим СБУ сообщила о новом подозрении экс-директору Russia Today Антону Красовскому, который призывал убивать украинских детей.





"Поскольку преступник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению экс-директора по вещанию российского телеканала "Russia Today" Антона Кузнецова-Красовского к ответственности", — информировала пресс-служба СБУ.





По материалам СБУ, в феврале этого года российский пропагандист был приговорен к 5 годам заключения с конфискацией имущества.





20 октября 2022 года в своей передаче "Антонимы" в разговоре с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, он заявлял об украинских детях:





"А, прям, топить таких надо было в Тысине. Прямо вот там, где плыве кача. Это наш мир. Сказал, что "москали оккупировали" — и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Карпаты — это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям, в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей", — заявлял Красовский.





В тот же день он был вынужден произнести извинения:



"Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого", — заявил Красовский.

















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