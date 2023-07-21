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Юристы объяснили отношение Лондона к рашисту, призывавшему убивать украинских детей

Объединенное королевство не собирается ослаблять санкционную удавку по отношению к рашистам и сторонникам путинской войны в Украине

сегодня, 18:46
Автор:
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Константин Куликов
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Великобритания не исключала из санкционного списка российского пропагандиста Антона Красовского, призывавшего к геноциду украинцев. Из списка исключили фамилию-дубликат, что является обычной практикой британских властей. Об этом сообщают "Комментарии".

Юристы объяснили отношение Лондона к рашисту, призывавшему убивать украинских детей

Антон Красовский

Ранее СМИ распространили информацию об исключении Британией Красовского из санкционных списков.

"На деле был исключен лишь дубликат, так как в списке оказались две позиции с Антоном Красовским. Это стандартная процедура, которая не влечет юридических последствий, — передает The Sanctions Times, канал юристов-экспертов в области санкций.

Перед этим СБУ сообщила о новом подозрении экс-директору Russia Today Антону Красовскому, который призывал убивать украинских детей.

"Поскольку преступник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению экс-директора по вещанию российского телеканала "Russia Today" Антона Кузнецова-Красовского к ответственности", — информировала пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ, в феврале этого года российский пропагандист был приговорен к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

20 октября 2022 года в своей передаче "Антонимы" в разговоре с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, он заявлял об украинских детях:

"А, прям, топить таких надо было в Тысине. Прямо вот там, где плыве кача. Это наш мир. Сказал, что "москали оккупировали" — и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Карпаты — это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям, в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей", — заявлял Красовский.

В тот же день он был вынужден произнести извинения:

"Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого", — заявил Красовский.

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