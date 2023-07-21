Польская армия идет на восток: причина

Польша перебросила войска к границе с Беларусью, где начались учения армии Беларуси и ЧВК "Вагнер", заявил секретарь Комитета безопасности Польши Збигнев Гоффман агентству PAP. Об этом сообщают "Комментарии".

Армия Польши идет на восток

Гоффман отметил, что "учения или совместные учения белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, являются провокацией".

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"Комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы "Вагнер". В связи с этим министр обороны, глава комитета Мариуш Блащак принял решение переместить наши воинские формирования с запада на восток Польши", — сказал Хоффман.

Он добавил, что задача этих подразделений — учения, а также сдерживание потенциального агрессора.

Напомним, что в ходе мятежа Пригожина 23-24 июня, при посредничестве главы Белоруси Александра Лукашенко, было принято решение о перебазировании ЧВК "Вагнер" из РФ в Белорусь. Видео и фото подтверждающие перемещение наемников в республику уже появились в Сети. Пока главари ЧВК и Лукашенко говорят, что они будут обучать белорусскую армию, а потом отправятся в Африку. Но при этом многозначительно заявляют, что их скоро ждет "самая большая работа".

В этом ключе интересны последние заявления Путина, который де-факто обвинил Запад и Польшу в поддержке Украины и возможной подготовке к непосредственному участию вооруженных сил Польши и Литвы в войне, на стороне Украине. Российский диктатор подозревает, что западные союзники Украины могут занять территорию Белоруси. В связи с этим он пригрозил, что РФ будет защищать своего белорусского союзника, а также де-факто выдвинул территориальные претензии к Польше, заявив-де что западные земли Польши — это бывшие территории Германии, подаренные Сталиным польскому государству.

Тем временем, у Макрона сделали тревожное заявление о поддержке Китаем РФ.

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