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Янукович позвал прокуроров в Россию, чтобы разобраться с уголовными делами

Янукович ждет прокуроров в Ростове

сегодня, 18:00
Автор:

Гриниченко Дима

Беглый президент Украины Виктор Янукович позвал прокуроров из ОГПУ и сотрудников Госбюро расследований приехать к нему в Ростов на Дону, чтобы прояснить вопросы по уголовным делам Майдана и государственной измене во время подписания харьковских соглашений 2010 года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвокатское бюро "Aver Lex".

Янукович позвал прокуроров в Россию, чтобы разобраться с уголовными делами

Янукович. Фото: ТАСС

Адвокаты Януковича подали соответствующее заявление. 

Они обратились в ГБР и ОГПУ после публикации информации об объявлении подозрения Януковичу в государственной измене. Он призвал правоохранителей приехать к нему на территорию России, где Янукович получил "временное убежище".

Адвокаты экс-президента также заявили, что украинкам правоохранителям известно местопребывания Януковича, которое подтверждено генеральной прокуратурой РФ.

Они отметили, что несмотря на то, что у ГБР нет оснований для вынесения подозрений по соглашениям в Харькове, Янукович готов к сотрудничеству со следствием для расследования преступлений.

В марте 2017 года адвокат Януковича Сердюк заявил, что тот находится в Ростове на Дону по адресу улица Еременко, 81, корпус В.

Харьковские соглашения между Украиной и Россией были подписаны в апреле 2010 года Виктором Януковичем и тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым. Соглашения предусматривали продления базирования Черноморского флота РФ на территории Крыма в обмен на скидку на газ.

Виктор Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после нескольких месяцев протестов Евромайдана. Его бегству из Украины предшествовал массовый расстрел в центре Киева, который унес почти 100 жизней. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине хотят существенно расширить полномочия президента.

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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/720696.html
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