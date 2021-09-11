logo
Русский Українська

BTC/USD

45644.01

ETH/USD

3324.43

LTC/USD

184.70

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика «Я устал от того, что нас держат на крючке»: Кулеба сделал эмоциональное заявление по членству в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

«Я устал от того, что нас держат на крючке»: Кулеба сделал эмоциональное заявление по членству в ЕС

Западные страны используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о её членстве

сегодня, 15:45
Автор:

Кравцев Сергей

Запад постоянно пытается прятать свое нежелание принять Украину в ЕС за отговорками о невыполнении реформ. Как информирует издание "Комментарии", об этом, выступая на форуме YES-Brainstorming заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

«Я устал от того, что нас держат на крючке»: Кулеба сделал эмоциональное заявление по членству в ЕС

Дмитрий Кулеба - Фото из открытых источников

Министр отметил, Украина всегда была и остается сторонником реализации важных реформ. Более того, Украина постепенно, но внедряет все необходимые реформы. При этом Дмитрий Кулеба возмутился тем, что из-за постоянных отговорок и обещаний со стороны Запада складывается такое мнение, что Украину просто держат на крючке.

"Я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду – не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", — подчеркнул министр.

По словам дипломата, если бы пришлось подбирать слова, характеризирующие нынешние отношения Украины и ЕС, то правильнее всего выглядело бы словосочетание "стратегическая неопределенность".

Дмитрий Кулеба отметил, он, как министр, неоднократно задавал вопрос в разных странах ЕС – что делать стране для того, чтобы наконец-то соответствовать стандартам и иметь право подать заявку на членство в ЕС, но в ответ нет никакой конкретики, лишь общее пожелание – работает дальше. Кулеба добавил, решение о том, чтобы принять в ЕС ту или иную страну зависит не только от выполнения перечня реформ, но и от того, насколько политически сам Евросоюз готов к такому шагу. Так вот, если говорить об Украине, то ЕС не готов вести диалог о членстве Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Эстонии вновь шокировала своим заявлением о бесперспективности членства Украины в ЕС.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/09/11/7127691/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ