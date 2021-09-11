«Я устал от того, что нас держат на крючке»: Кулеба сделал эмоциональное заявление по членству в ЕС

Запад постоянно пытается прятать свое нежелание принять Украину в ЕС за отговорками о невыполнении реформ. Как информирует издание "Комментарии", об этом, выступая на форуме YES-Brainstorming заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба - Фото из открытых источников

Министр отметил, Украина всегда была и остается сторонником реализации важных реформ. Более того, Украина постепенно, но внедряет все необходимые реформы. При этом Дмитрий Кулеба возмутился тем, что из-за постоянных отговорок и обещаний со стороны Запада складывается такое мнение, что Украину просто держат на крючке.

"Я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду – не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", — подчеркнул министр.

По словам дипломата, если бы пришлось подбирать слова, характеризирующие нынешние отношения Украины и ЕС, то правильнее всего выглядело бы словосочетание "стратегическая неопределенность".

Дмитрий Кулеба отметил, он, как министр, неоднократно задавал вопрос в разных странах ЕС – что делать стране для того, чтобы наконец-то соответствовать стандартам и иметь право подать заявку на членство в ЕС, но в ответ нет никакой конкретики, лишь общее пожелание – работает дальше. Кулеба добавил, решение о том, чтобы принять в ЕС ту или иную страну зависит не только от выполнения перечня реформ, но и от того, насколько политически сам Евросоюз готов к такому шагу. Так вот, если говорить об Украине, то ЕС не готов вести диалог о членстве Украины.

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