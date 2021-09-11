Президент Эстонии вновь заявила о бесперспективности членства Украины в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не поменяла своего мнения, озвученного во время интервью "Украинской правде", когда заявила о 20 лет на реформы Украине, чтобы приблизиться к членству в ЕС. Теперь же, выступая на форуме YES-Brainstorming она фактически повторила свои слова, заявив, что Украина до сих пор от членства в Евросоюзе на расстоянии многих световых лет. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет информационное агентство "УНИАН".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: stolitsa.ee

Лидер эстонцев подчеркнула, что прежде, чем подавать заявку на вступление в Европейский Союз Украина должна соответствовать Копенгагенским критериям, однако пока что Киев – "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

Керсти Кальюлайд отметила, что свои прогнозы она делает исключительно исходя из предыдущего опыта, и может сегодня сказать, наблюдая за тем, что происходит в Украине, что предыдущие пять лет не помогли стране приблизиться к ЕС.

Президент Эстонии намекнула, что в Украине до сих пор не создано комфортный инвестиционный климат, а те инвесторы, которые все же решаются инвестировать в Украину потом начинают жалеть об этом. В подтверждение своих слов Керсти Кальюлайд привела пример одной эстонской компании, которая была за шаг до заключения важного бизнес-соглашения в Украине, но потом к эстонским инвесторам пришел адвокат и попросил часть акций, чтобы соглашение было подписано как можно скорее. При этом президент отказалась говорить от имени кого пришел тот человек.

При этом, несмотря на проблемы, которые есть в Украине Керсти Кальюлайд подчеркнула, что она продолжает стоять на своем, поддерживая стремление Украины, Грузии, Молдовы стать членами ЕС.

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