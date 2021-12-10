Введение визового режима с Россией: что об идее думают украинцы

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос и выяснила, сколько украинцев выступает за введение визового режима с Российской Федерацией.

Введение визового режима с Россией - фото из открытых источников

Так, выяснилось, что за два года поклонников этой идеи стало больше. Сегодня инициативу поддерживают 52% украинцев, а 44% — против.

Кроме того, социологи выяснили, какие страны жители Украины считают союзными, а какие — враждебными. За последний год отношение украинцев к Турции и Великобритании изменилось в лучшую сторону. Чего не скажешь о Беларуси, которую жители Украины считают враждебной по отношению к нашей стране. За 2021 год количество таких респондентов выросло больше чем в два раза — с 22 до 48%. 72% украинцев считают Российскую Федерацию враждебно настроенной в отношении Украины, 12% — союзной.

Результаты опроса также продемонстрировали, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает занимать лидирующие позиции в президентском рейтинге. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства проголосовало бы 23,5% избирателей.

На втором месте в президентском рейтинге по-прежнему пятый президент Украины Петр Порошенко. Лидера "Европейской Солидарности" хотят видеть во главе государства 13,4% наших соотечественников. Практически одинаковая поддержка у лидеров "Батькивщины" Юлии Тимошенко и "ОПЗЖ" Юрия Бойко. Тимошенко поддерживает 9,9%, а Бойко – 9,3%.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что согласно опросу, проведенному аналитическим центром Юрия Левады "Левада-Центр", за действующего российского президента Владимира Путина проголосовало бы всего 32% жителей РФ. Это минимальный рейтинг главы Кремля с 2014 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!