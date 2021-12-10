logo

BTC/USD

49107.98

ETH/USD

4164.87

LTC/USD

156.34

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Введение визового режима с Россией: что об идее думают украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Введение визового режима с Россией: что об идее думают украинцы

Количество жителей Украины, поддерживающих визы с РФ, растет

сегодня, 15:13
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос и выяснила, сколько украинцев выступает за введение визового режима с Российской Федерацией. 

Введение визового режима с Россией: что об идее думают украинцы

Введение визового режима с Россией - фото из открытых источников

Так, выяснилось, что за два года поклонников этой идеи стало больше. Сегодня инициативу поддерживают 52% украинцев, а 44% — против. 

Кроме того, социологи выяснили, какие страны жители Украины считают союзными, а какие — враждебными. За последний год отношение украинцев к Турции и Великобритании изменилось в лучшую сторону.  Чего не скажешь о Беларуси, которую жители Украины считают враждебной по отношению к нашей стране. За 2021 год количество таких респондентов выросло больше чем в два раза — с 22 до 48%.  72% украинцев считают Российскую Федерацию враждебно настроенной в отношении Украины, 12% — союзной. 

Результаты опроса также продемонстрировали, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает занимать лидирующие позиции в президентском рейтинге. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства проголосовало бы 23,5% избирателей. 

На втором месте в президентском рейтинге по-прежнему пятый президент Украины Петр Порошенко. Лидера "Европейской Солидарности" хотят видеть во главе государства 13,4% наших соотечественников. Практически одинаковая поддержка у лидеров "Батькивщины" Юлии Тимошенко и "ОПЗЖ" Юрия Бойко. Тимошенко поддерживает 9,9%, а Бойко – 9,3%.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что согласно опросу, проведенному аналитическим центром Юрия Левады "Левада-Центр", за действующего российского президента Владимира Путина проголосовало бы всего 32% жителей РФ. Это минимальный рейтинг главы Кремля с 2014 года. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_6-8_dekabrya_2021.html?fbclid=IwAR2pxScBDx_PSPJqdsJhHYk_K5DC_F2X66F9-HvJ8G0GvnUe-qpmvbZuIJY
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!