Второй саммит мира, вероятно, состоится в одном из государств Глобального юга, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Украина готовится ко второму саммиту мира. Фото из открытых источников

По словам министра, это может быть Саудовская Аравия, но не обязательно.

"Есть несколько качественных сильных игроков, проявляющих интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым саммитом не будет пустым", — заявил Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, Украина и Швейцария вели переговоры с Китаем по поводу участия в первом саммите мира, однако Пекин отказался от участия из-за отсутствия РФ.

"Мы знаем, что в Пекине очень детально изучают результаты саммита. В Пекине увидели впечатляющий масштаб саммита. Я убежден, что у нас продолжится разговор с Китаем по поводу прекращения войны в Украине", — добавил Дмитрий Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти будут забирать у владельцев предприятия военно-промышленного комплекса за срыв государственного заказа. "Вся производственная база располагает графиками комплектования, сходящимися в план-графике поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. В случае серьезных отклонений в отношении проштрафившихся предприятий применяют соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — заявил Антон. Алиханов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".