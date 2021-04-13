Обострение на Донбассе и стягивание войск: чего добивается Россия

Спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович уверяет, что Россия вряд ли заберет свои войска от украинской границы или пойдет на существенную деэскалацию ситуации на востоке Украины до октября — до завершения совместных российско-белорусских учений "Запад-2021". Может ли Россия обострить ситуацию еще больше, чем сейчас? Реально ли это предотвратить или минимизировать такую возможность? Или нагнетание ситуации – это лишь способ давления? "Комментарии" искали ответы вместе с экспертами.

Война на Донбассе. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Российские власти работают над подготовкой общества к активизации военных действий"

Российская Федерация, как показала практика, использует военную силу для цементирования своих позиций для будущих переговоров. Об этом напоминает руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Так было с первым "Минском", перед которым был Илловайский котёл. Так случилось и со вторым, где направляющую роль переговоров сыграл Дебальцевский котёл. Сегодня, когда действия России завели переговоры в Нормандском и Минском форматах в тупик, Кремль продолжит работать на эскалацию конфликта. Я согласен с тем, что самое опасное окно сейчас до середины осени. Кроме учений "Запад-2021" нельзя забывать, что в сентябре состоятся выборы в Госдуму РФ, — отмечает Игорь Чаленко. — Очевидно, уже сейчас российские власти работают над подготовкой общества к активизации военных действий. Тем самым они меняют политическую повестку дня с падения экономики, коронакризиса и так называемого "навализма". Также не решен вопрос со снабжением аннексированного Крыма днепровской водой".

Эксперт уверен, что не стоит недооценивать РФ, полагая, что это исключительно игра мышцами и политические манипуляции.

"Как продемонстрировала история с оккупацией Крыма, решения Кремлём могут приниматься ситуативно, — подчеркивает Игорь Чаленко. — Сегодня необходимо остудить пыл нашего северного соседа. Кроме публичных призывов к РФ остановить наращивание войск вдоль украинских границ, а также демонстративного захода НАТОвских кораблей в Чёрное море нужно, во-первых, усиление по части экономических санкций. Несмотря на изоляционизм РФ, отключение, допустим, SWIFT больно ударит по российской банковской системе. А остановка строительства того же "Северного потока-2" сильно девальвируют геополитические запросы Кремля. Во-вторых, Украина должна получить чёткий публичный сигнал от Североатлантического альянса о членстве нашей страны в блоке после выполнения ПДЧ, который мы заслужили. Если мы не найдем поддержки всех 30 стран-участниц НАТО в этом вопросе, то наиболее реалистичным было бы предоставление Украине статуса Основного союзника вне НАТО, который мы пытаемся получить с 2014 года".

"Речь не идет о новом вторжении россиян на территорию Украины"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев обращает внимание, что нынешнее обострение – это демонстрация силы, а не использование ее. И не прогнозирует прямого вторжения.

"Мы видим демонстрационное наращивание группировки. Но давайте пройдемся по цифрам. Украинская разведка в ноябре 2020 года говорила о численности боевиков 1 и 2 Армейских корпусов + россиян в ОРДЛО на уровне 35 тыс. человек. Тогда как на 30 марта 2021-го уже приводятся данные той же самой разведки — о 28 тысяч военных на временно оккупированных территориях. Еще момент. По данным американской разведки, на российско-украинской границе сосредоточено около 4 тысяч российских военных. А никак не 28 батальонно-тактических групп, как утверждают у нас. Надо успокоить население, что все сообщения разных "расследователей" — это элемент информационно-психологической войны российских спецслужб. К сожалению, в информационном поле Украины", — отмечает Дмитрий Снегирев.

По его мнению, обострение не просто возможно, но и уже происходит, но – на Востоке Украины. В том числе в районах пилотного разведения войск.

"Но речь не идет о новом вторжении россиян на территорию Украины. В так называемом "ДНР" наблюдается сосредоточение сил и средств противника у Тернового и Карла Маркса. Там у них танковые полигоны. Туда подтягивают бронетехнику. Ну, а в так называемой "ЛНР" активные боевые действия происходят на Первомайском направлении, в районе Золотого, а также на Счастьенском направлении, у села Веселая Гора. Напомню, что до сих пор дискутируется вопрос одновременного открытия КПВВ в Золотом и Счастье. И оккупанты продолжают давить на украинскую сторону, чтобы был автомобильные пункт пропуска в именно в районе н.п. Счастье, что создаст угрозу танкового прорыва со стороны агрессора. Вот там сейчас вовсю обостряют. Известно даже, что в этих районах работают российские РЭБ (радиоэлектронная борьба – ред.). А это признак того, что осуществляется скрытая передислокация. Всё остальное, включая информацию о военных колоннах в Крыму, у наших границ, о новых военных лагерях (где почему-то спокойно ходят британские журналисты) – белый шум, отвлечение внимания и демонстративная игра мускулами", — уверен эксперт.

По его мнению, Россия включила элементы военно-политического давления с целью принудить Украину выполнять ряд неудобных позиций из парижского коммюнике – по итогам встречи нормандской четверки в декабре-2019.

"Не случайно пресс-секретарь Путина — Песков – заявлял, что Россия согласится на новую встречу в нормандском, но при условии выполнения официальным Киевом хотя бы нескольких обязательств. О своих обязательствах РФ традиционно умалчивает. От нас требуют открытия КПВВ, но по плану оккупантов, а также имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера, особенно по части законов об амнистии и выборов в ОРДЛО. А чтобы стимулировать нас к принятию данных (крайне опасных для Украины) шагов идет эскалация на дипломатическом, информационном и военном поле", — резюмирует Дмитрий Снегирев.

Напомним, источники сообщили Reuters, что Россия, стягивая войска к границам Украины и активизируя силы на оккупированном Донбассе, пытается продемонстрировать силу.

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