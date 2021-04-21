Встреча Зеленского и Путина: когда и при каких условиях эта встреча может состояться

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с обращением к Федеральному собранию. Сказал многое, но об Украине – почти ничего. Что странно, особенно после вчерашнего видеообращения президента Украины Владимира Зеленского с призывом встретиться.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверен, что умышленное исключение из выступления Путина темы Украины весьма предсказуемоКогда и при каких условиях эта встреча может состояться? Какие она может нести позитивы и риски? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что предложение Зеленского в адрес Путина касательно встречи было своеобразным приглашением к танцу.

"Но сам Зеленский, думаю, понимает, что позитивного ответа на это не будет. Определенные деятели из Госдумы уже заявили, что в такой встрече нет смысла, пока Украина не сделает то-то и то-то. Традиционный приемчик путинского национал-шовинистического, террористического режима – ничего не делать для подвижек к миру, перекладывая при этом вину на кого-то другого", — поясняет генерал.

По его мнению, встреча (один на один или в рамках нормандского формата) невозможна, пока Путин не увидит определенный документ, удовлетворяющий Кремль.

"Мы видим, что творится у наших границ, что происходит на фронте. Мы несем потери, давление не снижается. Учитывая комплекс проблем между Украиной и РФ, учитывая глобальные процессы, которые проходя между США и РФ (санкции, отзыв послов для консультаций, высылка дипломатов), можно констатировать, что напряжение не просто происходит, но и нарастает. И так, думаю, будет вплоть до встречи президента США Джо Байдена с Путиным. Если это встреча вообще состоится. А до этого рассчитывать на деэскалацию, равно как на встречу Зеленского и Путина нет оснований", — уверен Василий Богдан.

Он отмечает, что задача Украины и ее союзников – запустить нормандский формат и процесс реализации Минских соглашений с первоочередным решением безопасностных моментов: реальное прекращения обстрелов, разоружение, вывод войск и техники противника, установление Украиной контроля за границей. Потому же — всё остальное.

"Сейчас говорят о мирных кластерах, якобы подготовленных Германий и Францией с учетом предложений украинской стороны. Но есть опасность, что эти кластеры могут превратиться в клистиры (клизмы) для Украины, — предупреждает Василий Богдан. — Нельзя прятать от общества столь важные договоренности, если они существуют. Уверен — нас жду долгие многоходовые переговоры. Но мы не должны отступать — ни на дипломатическом фронте, ни на каком ином".

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверен, что умышленное исключение из выступления Путина темы Украины весьма предсказуемо.

"Так президент РФ дал понять, что этот вопрос является настолько незначительным для глобальных целей и задач современной России, что о нем не стоит даже говорить. Однако Путин так же не упомянул об обострении отношений США и ЕС, новых санкциях, дипломатической войне, что является для нас хорошим знаком. За видимым безразличием к вопросам международных отношений и места в них России скрывается отсутствие готовых решений", — считает Анна Малкина.

По ее мнению, тезис о том, что Россия хочет со всеми дружить, но и обидеть себя не даст — это сигнал, что от своих целей Путин отступать не собирается. Но и предпринимать радикальных действий пока тоже не планирует.

"Встреча президентов России и Украины в ближайшее время не состоится, — уверена Анна Малкина. — Отсрочка будет как минимум до встречи Путина с Байденом, которая по предложению последнего может состояться на нейтральной территории и к которой нужно тщательно, не один месяц, готовиться".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечером 20 апреля видеообращение, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

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