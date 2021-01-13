Встреча Владимира Зеленского и Майи Санду: эксперты выделили важные моменты

Эксперты подвели для издания "Комментарии" итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Майи Санду, которая состоялась 12 января.



Майа Санду и Владимир Зеленский. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Особенности визита Майи Санду в Киев

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что визит Майи Санду в Киев имел несколько особенностей.

"Во-первых, это был первый зарубежный визит новоизбранного президента Молдовы. И особого выбора у Санду не было. Ее румынский коллега Клаус Йоханнис уже побывал в Кишиневе еще в конце декабря, – отмечает эксперт. – Во-вторых, в Киеве раздувались повышенные ожидания от этого визита, хотя Молдова является парламентской республикой – и находится сегодня в глубоком политическом кризисе".

По мнению Евгения Магды, обе стороны из переговоров в Киеве постарались выжать максимум возможного. Но в сложившейся ситуации ожидать конкретных подвижек не стоило. Поэтому подтверждение приверженности европейским ценностям, готовности согласовывать усилия по евроинтеграции и вместе двигаться в этом направлении – собственно всё, что могли сказать друг другу президенты Украины и Молдовы.

"Санду, которая педалирует идею проведения досрочных парламентских выборов (нынешние молдавские большинство и правительство, исповедуют, в отличие от нового президента, скорее пророссийские, нежели проевропейские взгляды – ред.), не может идти на сколь-нибудь значимые уступки Украине ни по каким вопросам. А то, что она подтверждает, что Крым – это Украина, не является чем-то новым и неожиданным, – отмечает эксперт. – У нее есть личная симпатия к Зеленскому. Как, похоже, и у него к ней. В современной политике такая личная симпатия часто конвертируется в углубление политических отношений между странами. Но, напоминаю, Молдова – парламентская республика. И рассчитывать на реальные подвижки можно лишь если в случае досрочных парламентских выборов сторонники Санду смогу сформировать большинство или коалицию, прозападное правительство. И уже они будут вести более предметные переговоры с официальным Киевом. Президентские же полномочия в Молдове позволяют только очертить рамки этих переговоров".

Эксперт считает неоднозначной высказанную Зеленским на этой встрече инициативу о создании скоростной трассы Киев-Кишинев. По мнению Евгения Магды, вряд ли это имеет под собой какие-то экономические обоснования.

"А вот экспорт электроэнергии в Молдову, который также обговаривался, – это реально. Но при этом необходимо учитывать и позиции Украины в строительстве Днестровского гидроузла, который для Молдовы является болевой точкой. Экология Днестра для молдавского общества имеет серьезное значение", – подчеркивает эксперт.

Готовность к углублению сотрудничества

Политолог-международник Виктория Закревская считает, что Зеленский и Санду продемонстрировали готовность усиливать взаимовыгодное сотрудничество. Крайне важное с точки зрения выстраивая двусторонних отношений, без оглядки на позицию России.

"В этом смысле после прихода к власти в Молдове проевропейской Майи Санду вместо пророссийского Игоря Додона усиливает возможности выстраивания конструктивных отношений между Киевом и Кишиневом. Это дает возможности Украине создавать коалиции, чтобы лоббировать в странах ЕС более выгодные торговые условия, – отмечает Виктория Закревская. – Запланированы переговоры по зоне свободной торговли, по приоритетным направлениям внутри Восточного партнерства. Было подчеркнуто полное взаимопонимание в вопросе региональной безопасности. Так, оба президента поддерживают суверенитет и территориальную целостность государств в международно признанных границах".

По мнению эксперта, учитывая географическое положение и геополитические приоритеты обеих стран, позитивным моментом стало подписание декларации о создании президентского совета.

"Этот будет координирующий орган на уровне глав государств, – поясняет Виктория Закревская. – Он усилить коммуникацию, даст возможность регулярно встречаться и достигать договоренностей по всем вопросам. Перспективно выглядит и анонсированные инфраструктурные проекты, включая новую полноценную магистраль, новый мост через Днестр. Это сократит время путешествия между Киевом и Кишиневом до чуть более пяти часов. И в целом улучшит наш транспортно-транзитный потенциал".

Ранее "Комментарии" писали, что о важности этого визита для Киева и Кишинева, о перспективах сотрудничества и о дальнейшей судьбе российских "миротворцев" в Приднестровье читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

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