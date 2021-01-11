Украина встречает Майю Санду: что даст визит главы Молдовы

На 12 января запланирован визит новоизбранной президента Молдовы Майи Санду в Украину. О важности этого визита для Киева и Кишинева, о перспективах сотрудничества и о дальнейшей судьбе российских "миротворцев" в Приднестровье читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"У Украины нет политики по Приднестровью"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса прогнозирует, что какие-то стратегические решения в процессе визита президента Молдовы в Киев вряд ли будут приняты.

"На то есть ряд причин, — поясняет он. – Во-первых, политика новой власти в самой Молдове еще до конца не сформировалась ввиду острого внутриполитического конфликта, который сейчас возникает между прозападной Майей Санду и пророссийскими политическими элитами. Во-вторых, в самой Украине внятной политики в отношении Молдовы нет".

Комментируя кризис в Приднестровье, эксперт акцентирует, что решение его зависит не от нас, а от РФ, ЕС и США — трех ключевых внешних игроков, которые имеют существенное влияние на ситуацию в Молдове.

"Думаю, что Санду не будет убеждать РФ забирать своих военных из Приднестровья, — продолжает Илия Куса. — Не вижу у нее готовности идти на такую конфронтацию с Москвой. Более того — считаю, что Санду придется работать как с Россией, так и с Западом для того, чтобы сохранить внутриполитическую стабильность в Молдове. А именно это будет для нее первоначальным приоритетом. Так что надеяться на то, что она станет героем, который сможет победить Россию в Приднестровье я бы не стал... К тому же, не совсем понятной остается мотивация Украины в этом конфликте. Если Россия заберет своих миротворцев из Приднестровья — к чему это приведет? Ответа на этот вопрос нет, потому что у Украины нет политики по Приднестровью".

"Большой сосед со сходными целями"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что данный визит носит скорее характер знакомства Майи Саду с руководством Украины. И его основная цель — активизировать двусторонние отношения между нашими странами.

"При предыдущем президенте Молдовы – Игоре Додоне – с его нарочито пророссийской политикой, наши отношения были заторможены, минимизированы. Сейчас их можно и нужно укреплять, — подчеркивает эксперт. — Спектр вопросов будет достаточно широким, но сконцентрирован на тематике безопасности. В частности — приграничного контроля (на участке Украина-Приднестровье). Также поднимут темы экономики, энергетики, потенциального сотрудничества в торговых вопросах. Для Молдовы Украина — это большой сосед, с котором у нее цивилизационные и геополитические цели довольно сходны. Но если политика на румынском направлении у Санду сформирована, то на украинском она пока – лишь в начале пути. Но — с хорошими перспективами и максимальным расположением со стороны Украины, которое у нас демонстрировали на разных уровнях – и президент, и глава МИД".

По мнению Олега Саакяна, этот визит продиктован и электоральной ситуацией внутри Молдовы.

"Активизация на украинском направлении может быть позитивно воспринята значительной частью жителей Молдовы. Прежде всего, социальной базой самой Майи Санду, — подчеркивает политолог. – Это важно еще и потому, что Молдова находится в процессе борьбы за досрочные парламентские выборы. Есть шанс привести во власть проевропейские силы".

Говоря о факторе РФ в Приднестровье, Олег Саакян высказал уверенность, что этот вопрос будет подниматься во время визита Санду в Украину.

"Для Санду эта тематика важна как фактор внутренней политики, включая объединение проевропейской части электората и политикума. Думаю, украинская сторона поддержит данный диалог. Здесь у нас абсолютно очевидное совпадение геополитических интересов. Но я не ожидал бы каких-то прорывных вещей и не прогнозировал серьезных изменений на данном фланге. Ведь контекст значительно не поменялся. Электоральный цикл в Молдове не завершился. И мотивации у РФ идти на уступки или повышать ставки на Приднестровском направлении нет", — констатирует Олег Саакян.

Как сообщал портал "Комментарии", в течение последних четырех лет Украина не поддерживала связей с Молдовой. Причиной стала политика Игоря Додона, который занимал пост президента страны с 2016 года. Во время избирательной кампании политик заявлял, что Крым принадлежит России.

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