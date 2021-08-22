Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель: главные выводы по итогам переговоров

Сегодня, 22 августа, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцера Германии Ангелы Меркель. Главными выводами по итогам переговоров эксперты поделились с порталом "Комментарии". Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает символичным, что Меркель начала визит с возложения венка к мемориалу в Парке славы.

Зеленский и Меркель - фото из открытых источников

"Потом была 40-минутная встреча тет-а-тет с Зеленским, затем достаточно резковатый общий брифинг. Звучали довольно острые заявления от журналистов, в аналогичном ключе была риторика Зеленского. Можно было пригладить острые углы. Но Офис президента, похоже, согласовал "повышенные тона". Скорее для внутреннего потребителя, для правонастроенных электоральных групп. Чтобы их порадовать что ли. Но вопрос насколько это может быть эффективным", – отмечает аналитик.

По мнению Александры Решмедиловой, ничего нового Меркель не привезла – лишь заявления, которые были согласованы во время ее встречи с Байденом.

"Именно там, похоже, зафиксировали ключевые меседжи по Украине. По результатам же встречи с Путиным, которая состоялась 20 августа, Меркель тоже ничего особо страшного для Украины не озвучила. По крайней мере, публично. Но не будем забывать, что публичный брифинг может существенно отличаться от тех переговоров, которые проходили с глазу на глаз", – подчеркивает аналитик.

Также она обозначила, что встреча той же Меркель с Путиным и телефонные переговоры российского президента с французским коллегой Макроном показывают – мировые лидеры сейчас поглощены не только экономическими, энергетическими, но и геополитическими вопросами (тем же Афганистаном, мировым порядком).

"С Украиной эти вопросы не обсуждались, – акцентирует Александра Решмедилова. – Хоть наша страна и самолеты направила в Афганистан для эвакуации, и гарантировала, что окажет помощь в ситуации с беженцами. Однако никакие глобальные вопросы с Украиной в этом ракурсе не обсуждались".

Аналитик подчеркивает, что энергетическая тема, включая вопрос "Северного потока-2", еще будет обговариваться. И отмечает, что вряд ли случайно и США, и Германия заменили своих представителей на саммит Крымской платформы на министров энергетики.

"Ничего неприемлемого для Украины во время сегодняшней встречи Меркель с Зеленским не прозвучало. Аккуратно обошли (скорее всего, по инициативе украинской стороны) неудобную для нас тему формулы Штайнмайера, – продолжает Александра Решмедилова. – Зеленский активно говорил о финансировании флота, армии, дополнительной помощи по части вооружения. Меркель в ответ на это ничего конкретного не предложила. Отмечу, что Меркель встретилась не только с президентом Зеленским, но и с премьером Шмыгалем. С главой Кабмина, вероятно, обсуждали инициированный правительством законопроект касательно государственной политики переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя. Путин после встречи с Меркель заявил, что Украина приняла ряд инициатив, которые противоречат Минским соглашениям. Не думаю, что Меркель лично с красной ручкой правила законопроект. Но, возможно, чтобы переговоры не заходили в тупик, она некие важные моменты там обозначила".

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев отмечает, что главные выводы после встречи Зеленского с Меркель состоят в фиксировании неопределённости относительно газового транзита через Украину после 2024 года.



"Канцлер Германии вскоре покинет свой пост и не может гарантировать закупок её страной российского газа через несколько лет в количестве, достаточном хотя бы для минимальной загрузки украинской газотранспортной системы (ГТС). Без этих гарантий ни о каком продлении существующего контракта на транзит речи быть не может", – подчеркивает эксперт.

Украинская сторона при этом вместо своевременной подготовки к существенному снижению транзита, продолжает питать иллюзии относительно остановки "Северного потока — 2", запуск которого — уже дело решённое и согласованное между Берлином и Вашингтоном, акцентирует Даниил Богатырев.

"Важно также отметить, – продолжает эксперт, – что тема мирного урегулирования на Донбассе, которую Владимир Зеленский назвал основной в обсуждении с Ангелой Меркель — это полный тупик, выход из которого пока даже не просматривается. В настоящий момент всё упирается в нежелание Киева выполнять политические пункты Минских соглашений в их изначальной редакции и неготовности Москвы эти пункты переписывать".

Напомним, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным визитом. Она возложила венок к могиле неизвестного солдата в Киеве.

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