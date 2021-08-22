Меркель прибыла в Киев с официальным визитом

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным визитом. Она возложила венок к могиле неизвестного солдата в Киеве.

Ангела Меркель. Фото: bundesregierung.de

В 13:25 началась встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского в Мариинском дворце.

Украинский президент приветствовал политика на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций.

Ожидалось, что на встрече будут обсуждаться темы безопасности (в том числе энергетической) и двусторонних отношений.

Ранее "Комментарии" писали, что директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко акцентировал внимание: следует исходить из того, что это финальное турне Меркель как политика. И она подводит черту не под этим годом, не под "Северным потоком-2", не под Минскими соглашениями, а под всей своей многолетней эрой правления. "Ей бы хотелось уйти красиво, сделать что-то максимально полезное с точки зрения нормандского формата, регулирования, климатобезопасности в целом в Европе. Но та же вчерашняя ее встреча с Путиным еще раз доказывает, что никаких уступок кремлевский режим делать не будет. Он хочет и далее давить на Украину, в том числе используя для этого визит Меркель, – подчеркивает эксперт. – Путин вчера заявил, что Украина якобы подрывает Минский процесс. На что Меркель парировала, говоря о нарушениях со стороны РФ. То есть – полярные позиции. А потому не думаю, что Меркель будет делать ярко выраженные шаги, чтобы реализовать давление на Украину, как хочет Путин".

Напомним, накануне своего приезда в Украину для встречи с Владимиром Зеленским немецкий канцлер Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По информации российских СМИ, круг вопросов, которых коснулись политики, был весьма обширным, о чем свидетельствует длительность беседы (около трех часов).







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