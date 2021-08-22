Меркель прибыла в Киев с официальным визитом

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Харченко Дарина
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным визитом. Она возложила венок к могиле неизвестного солдата в Киеве.
Ангела Меркель. Фото: bundesregierung.de
В 13:25 началась
встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского в
Мариинском дворце.
Украинский президент приветствовал политика на крыльце
дворца. Состоялось представление делегаций.
Ожидалось, что на встрече будут обсуждаться темы
безопасности (в том числе энергетической) и двусторонних отношений.
Ранее
"Комментарии" писали, что директор
Центра международной безопасности Валерий Кравченко акцентировал внимание:
следует исходить из того, что это финальное турне Меркель как политика. И она
подводит черту не под этим годом, не под "Северным потоком-2", не под
Минскими соглашениями, а под всей своей многолетней эрой правления. "Ей бы
хотелось уйти красиво, сделать что-то максимально полезное с точки зрения
нормандского формата, регулирования, климатобезопасности в целом в Европе. Но
та же вчерашняя ее встреча с Путиным еще раз доказывает, что никаких уступок кремлевский
режим делать не будет. Он хочет и далее давить на Украину, в том числе
используя для этого визит Меркель, – подчеркивает эксперт. – Путин вчера
заявил, что Украина якобы подрывает Минский процесс. На что Меркель парировала,
говоря о нарушениях со стороны РФ. То есть – полярные позиции. А потому не
думаю, что Меркель будет делать ярко выраженные шаги, чтобы реализовать
давление на Украину, как хочет Путин".
Напомним, накануне своего приезда
в Украину для
встречи с Владимиром Зеленским немецкий канцлер Ангела Меркель прибыла в
Москву на переговоры с Владимиром Путиным. По информации российских СМИ, круг
вопросов, которых коснулись политики, был весьма обширным, о чем
свидетельствует длительность беседы (около трех часов).
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