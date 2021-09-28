Нормандская встреча с участием Меркель: нужны ли Украине переговоры с уходящим канцлером

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандского формата" состоялась до конца каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Нормандский формат - фото из открытых источников

Напомним, что в Германии 26 сентября состоялись выборы в Бундестаг. А Меркель впервые за долгие годы не повела свою партию на них в качестве лидера, заявив, что уходит с поста канцлера.

Какова вероятность новой встречи в "нормандском формате" с участием уходящего канцлера Меркель? Есть ли острая необходимость в такой встрече для украинской стороны? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Партнеры по "Нормандии" согласятся на встречу лишь в случае выполнения Украиной своих обязательств, или в случае новых предложений, которые устраивают всех, включая и Россию

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько задается вопросом: стоит ли такая встреча усилий, если вскоре в Германии сформируют новое правительство во главе с новым канцлером?

"Возможно и так, если принять во внимание главную кандидатуру на канцлеры — это лидер Социал-демократический партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, – считает эксперт. – Это политик, который имеет более снисходительное отношение к России, чем Меркель. Поэтому ждать от него усиления давления на Путина не приходится".

По мнению Владимира Манько, перспективы "нормандского формата" становятся всё более туманными.

"Немцы и французы не желают тратить свое время на встречи ради встреч, – поясняет он. – Во время последнего саммита, в декабре-2019 в Париже, Зеленский взял на себя обязательства имплементировать формулу Штайнмайера. Но продвижения в этом вопросе нет. Предлагались какие-то кластеры, которые создали новую дорожную карту выполнения минских соглашений. Но и это остановилось на уровне предложений. Думаю, партнеры по "Нормандии" согласятся на встречу лишь в случае выполнения Украиной своих обязательств, или в случае новых предложений, которые устраивают всех, включая и Россию".

А вот для украинской власти сам факт встреч является более важным, чем остальным участникам, считает Владимир Манько.

"Потому что, во-первых, война продолжается именно на украинской территории. Во-вторых, главным обещанием Зеленского в статусе кандидата в президенты было – завершить войну и вернуть Донбасс. Пол каденции прошло, а выполнить это не удалось, – подчеркивает эксперт. – Зато Россия, которая тоже должна бы быть заинтересована в завершении войны (учитывая международное осуждение и санкции), за последние два года продемонстрировала возвращения на некоторые довоенные позиции. В частности достроила "Северный поток — 2". Поэтому пока война на Донбассе становится проблемой только для Украины и время играет не в пользу украинской власти в целом и Зеленского в частности. Через два года ему придется объяснять, почему он так и не смог вернуть Донбасс. Поэтому он и его Офис стремятся провести как можно больше различных встреч, чтобы по завершении своей первой каденции сказать — я сделал всё, что мог".

Действенность этого мероприятия, эффективность принятых решений, остается под вопросом

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что вероятность встречи в "нормандском формате" в обозримом будущем небольшая.

"Всё зависит от того, насколько долго будет Меркель на посту канцлера. Ведь, как известно, она его покидает после 16 лет бессменного там пребывания. Теперь всё зависит от того, как быстро сформируют коалицию. Принятие решения по канцлеру может затянуться. Второй элемент – насколько нужна уходящему канцлеру такая встреча. Ведь вопрос действенности этого мероприятия, эффективности принятых решений, остается под вопросом. К тому же, думаю, новый канцлер, который появится в Германии после эпохи Меркель, захочет пересмотреть некоторые решения предшественников. И "нормандский формат" может быть одним из них. Дополнительный момент – во время консультации с нашими американскими и британскими союзниками, те могут Киеву сказать, что не имеет смысла решать вопросы войны и мира с теми, кто уходит со своих постов", – поясняет эксперт.

Если встреча всё же состоится, результаты не будут положительными для Украины, уверен Виктор Каспрук. Он аргументирует:

"Вряд ли Москва отойдет от своих требований – ОРДЛО в Украину на условиях Кремля (фактически тормоз на пути европейской и евроатлантической интеграции, а также угроза федерализации). Условия те же, их просто порой переформатируют другими словами. Ничего хорошо от того, кто хочет тебя уничтожить, ожидать не стоит".

Ранее издание "Комментарии" писало, что Банковая предлагает включить вопрос "Северного потока-2" в "нормандские" переговоры.

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