Банковая предлагает включить вопрос «Северного потока-2» в «нормандские» переговоры

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что вопрос запуска "Северного потока-2" настолько важен и опасен, что его логично было бы включить в повестку дня для обсуждения лидеров "Нормандского формата". Как информирует издание "Комментарии", об этом он заявил, выступая на Ялтинской европейской стратегии, пишет "УНИАН".

Накануне Газпром отчитался о завершении строительства газопровода Фото: REUTERS

По мнению Андрея Ермака, Германия и США должны ещё раз внимательно проанализировать свои позиции по "Северному потоку-2", учитывая те факторы, которые есть в сегодняшних реалиях, а именно скопление российских войск на границе с Украиной.

Андрей Ермак высказал мнение, что у Германии и США есть возможность рассмотреть предложение Украины и позитивно отнестись к тому, что вопрос "Северного потока-2" будет включён в повестку дня. Также глава Офиса президента уточнил, что сейчас речь не столько об экономике, сколько о безопасности Украины, учитывая то, что Россия продолжает скапливать войска у украинских границ.

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