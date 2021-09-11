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Банковая предлагает включить вопрос «Северного потока-2» в «нормандские» переговоры

Ермак уточнил, что речь о рисках "абсолютно не экономического характера"

сегодня, 14:00
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что вопрос запуска "Северного потока-2" настолько важен и опасен, что его логично было бы включить в повестку дня для обсуждения лидеров "Нормандского формата". Как информирует издание "Комментарии", об этом он заявил, выступая на Ялтинской европейской стратегии, пишет "УНИАН".

Банковая предлагает включить вопрос «Северного потока-2» в «нормандские» переговоры

Накануне Газпром отчитался о завершении строительства газопровода Фото: REUTERS

По мнению Андрея Ермака, Германия и США должны ещё раз внимательно проанализировать свои позиции по "Северному потоку-2", учитывая те факторы, которые есть в сегодняшних реалиях, а именно скопление российских войск на границе с Украиной.

Андрей Ермак высказал мнение, что у Германии и США есть возможность рассмотреть предложение Украины и позитивно отнестись к тому, что вопрос "Северного потока-2" будет включён в повестку дня. Также глава Офиса президента уточнил, что сейчас речь не столько об экономике, сколько о безопасности Украины, учитывая то, что Россия продолжает скапливать войска у украинских границ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украине уже недостаточно заверений и гарантий на словах: Андрей Ермак рассказал, что ждет официальный Киев от Вашингтона и Берлина по "Северному-потоку-2". Вместо слов на столе переговоров должны лежать документы.

Также читайте на "Комментариях" — Зеленский во время визита в Вашингтон одной из первых в разговоре с президентом Байден поднял тему запуска "Северного потока-2". В ответ Байден высказался о поддержке Украины и персонально пообещал Зеленскому, что, как только Украине будет угрожать опасность, он тут же введет санкции.


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Источник: https://www.unian.net/politics/v-op-predlagayut-rassmatrivat-severnyy-potok-2-na-normandskih-peregovorah-novosti-ukraina-11541433.html
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