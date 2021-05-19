Встреча Блинкена и Лаврова: отведут ли место Украине в переговорах между РФ и США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня, 19 мая, проведут первую встречу. Она состоится на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров - фото: Европейская правда

Что могут обсуждать? Поможет ли эта встреча улучшить отношения между РФ и США? Будет ли место теме Украины на повестке встречи? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Украина будет рассматриваться через призму "Северного потока-2"

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов подчеркивает, что главная задача Блинкена и Лаврова — подготовить встречу президентов США и РФ.

"Основные вопросы, которые будут обсуждать, достаточно хорошо известны и озвучены. По ним нужно согласовать позиции, — поясняет эксперт. Первый – изменение геополитической ситуации в Европе в связи с завершением строительства Северного потока-2. Второй – взаимоотношение США и РФ с Китаем. Третий – ближневосточный кризис. С ним связан четвертый вопрос – взаимоотношение России и США с Ираном. Частично связан с ним и пятый вопрос – взаимоотношения РФ и США с Турцией".

По мнению Виктора Савинова, отдельно вопрос по Украине обсуждаться не будет. Но он будет стоять в основе первого пункта встречи – изменение геополитической обстановки в Европе.

"Украина будет рассматриваться через призму "Северного потока-2". То есть, Блинкен и Лавров попытаются сформулировать доктрины своих стран в отношении европейской политической ситуации. Одной из точек напряжения в Европе является положение на границах Украины. Политика США направлена на то, чтобы Россия не втягивала Украину в геополитическую борьбу (с этим увязаны и вопросы Донбасса, Крыма), зато должна реально отвести войска от границы с Украиной и прекратить оказывать на нашу страну политическое и информационное давление в рамках гибридной войны. Суть в том, что не надо давить на коллективный Запад, оказывая давления на Украину, — акцентирует Виктор Савинов. — У РФ, кстати, нет четкой позиции по украинскому кейсу, который она будет пытаться вывести из обсуждения".

Это будут самые сложные переговоры между США и РФ за последние лет 25

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что ничего удивительного в грядущей встрече глав внешнеполитических ведомство США и РФ нет.

"Ее отсутствие могло бы стать сенсацией, но не ее организация. Ведь оба министра будут принимать участие в Арктическом совете, — поясняет Вадим Трюхан. – Интересно лишь то, что это будет первая личная очная встреча Блинкена с Лавровым. Тем будет несколько, и они уже анонсированы. Иран, денуклеризация Корейского полуострова и палестино-израильское урегулирование станут ключевыми. Российско-украинская война тоже будет в повестке переговоров, ведь отсутствие этой темы вызвало бы шквал критики в США и Украине".

По мнению эксперта, это будут самые сложные переговоры между США и РФ за последние лет 25. И достижение хотя бы минимальных результатов пребывает перед большим знаком вопроса.

Вадим Трюхан отмечает: "Ведь противоречия между Вашингтоном и Москвой по ряду вопросов на данный момент выглядят непреодолимыми. По крайней мере, сейчас, пока при власти в РФ находится Путин со своим кооперативом "Озеро".

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