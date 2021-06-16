Встреча Байдена с Эрдоганом: как дальше могут развиваться американо-турецкие отношения

BTC/USD
40279.50
ETH/USD
2538.79
LTC/USD
174.99
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В Брюсселе во время саммита НАТО, который состоялся 14 июня, прошла первая встреча лидеров США и Турции – Джо Байдена и Реджепа Эрдогана. Она длилась около 50 минут и проходила в закрытом для прессы режиме. Турецкие СМИ охарактеризовали переговоры двух президентов как исторические и критически важные.
Джо Байден и Реджеп Эрдоган - фото из открытых источников
Почему дана именно такая характеристика, а также о развитии американо-турецких отношений порталу "Комментарии" рассказала кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.
С ее слов, встреча Байдена и Эрдогана на полях саммита НАТО важна по ряду причин.
Анализируя комментарии с обеих сторон и заявления, сделанные на пресс-конференции, эксперт делает вывод, что встреча прошла на достаточно позитивной ноте.
Третьим важным моментом эксперт считает, что эта встреча состоялась именно на полях саммита НАТО.
В то же время, отмечает Евгения Габер, на повестке дня остается проблема с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400, купленными Турцией у РФ. И отказываться от этих комплексов Турция не собирается, как заявил Эрдоган. Со стороны Вашингтона также звучит критика в адрес Анкары за нарушения прав человека, ущемление политических свобод в Турции. При этом во время встречи Байдена и Эрдогана акценты ставились всё же моментах сотрудничества, а не на проблемах.
"Обе стороны заявили, что после встречи президентов рабочий диалог продолжится на уровне министров иностранных дел и глав Минобороны. Вот здесь, уже в рамках рабочих групп и контактов, можно будет говорить о неких конкретных договоренностях и практических шагах по сближению (или не сближению) позиций, — считает политолог-международник. — Во встрече же Байдена и Эрдогана главное было, что она вообще произошла — и произошла без явных конфликтов и кризиса в двухсторонних отношениях".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости