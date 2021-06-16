logo
Русский Українська

BTC/USD

40279.50

ETH/USD

2538.79

LTC/USD

174.99

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Встреча Байдена с Эрдоганом: как дальше могут развиваться американо-турецкие отношения
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча Байдена с Эрдоганом: как дальше могут развиваться американо-турецкие отношения

Встреча двух президентов на полях саммита НАТО важна по ряду причин

сегодня, 10:02
Автор:

Елизавета Черных

В Брюсселе во время саммита НАТО, который состоялся 14 июня, прошла первая встреча лидеров США и Турции – Джо Байдена и Реджепа Эрдогана. Она длилась около 50 минут и проходила в закрытом для прессы режиме. Турецкие СМИ охарактеризовали переговоры двух президентов как исторические и критически важные.

Встреча Байдена с Эрдоганом: как дальше могут развиваться американо-турецкие отношения

Джо Байден и Реджеп Эрдоган - фото из открытых источников

Почему дана именно такая характеристика, а также о развитии американо-турецких отношений порталу "Комментарии" рассказала кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.

С ее слов, встреча Байдена и Эрдогана на полях саммита НАТО важна по ряду причин.

"Это первая личная встреча двух президентов с момента смены власти в Вашингтоне. Долго в Анкаре ждали первого телефонного звонка 46-го президента США, еще дольше — первой личной встречи Байдена и Эрдогана. Наконец, состоялось и то, и другое. И это было важно, чтобы понять, как два президента будут взаимодействовать. Установится ли личный контакт, возникнет ли пресловутая "химия" между главами государств. Когда в Вашингтоне была администрация Трампа, многие эксперты говорили, что отношения между США и Турцией держатся во многом за счет личных отношений между Эрдоганом и Трампом. Со сменой администрации, безусловно, этот козырь был утерян. Потому огромное внимание уделялось тому, как произойдет первая встреча", — поясняет Евгения Габер.

Анализируя комментарии с обеих сторон и заявления, сделанные на пресс-конференции, эксперт делает вывод, что встреча прошла на достаточно позитивной ноте.

"Второй момент, почему эта встреча была особо важна. В апреле США официально признали события 1915 года геноцидом против армянского народа, что вызвало волну возмущения в Турции. Были ожидания и опасения, возникнет ли эта тема в беседе двух президентов, — отмечает Евгения Габер. — Судя по заявлениям Эрдогана, этот вопрос не поднимался. Очевидно, что обе стороны старались приложить усилия, чтобы встреча прошла в конструктивном и достаточно положительном русле".

Третьим важным моментом эксперт считает, что эта встреча состоялась именно на полях саммита НАТО.

"Попытки Байдена восстановить трансатлантическое партнерство касаются выстраивания отношений не только с европейскими партнерами, но и с Турцией. Она является не просто членом НАТО, но и активно участвует в различных операциях Альянса. Так что военно-политический трек, НАТОвский трек — сильная сторона в американо-турецких отношениях, — подчеркивает политолог-международник. – Сторонами обсуждались и вопросы пребывания турецких военных в Афганистане после вывода оттуда американских и других союзнических войск".

В то же время, отмечает Евгения Габер, на повестке дня остается проблема с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400, купленными Турцией у РФ. И отказываться от этих комплексов Турция не собирается, как заявил Эрдоган. Со стороны Вашингтона также звучит критика в адрес Анкары за нарушения прав человека, ущемление политических свобод в Турции. При этом во время встречи Байдена и Эрдогана акценты ставились всё же моментах сотрудничества, а не на проблемах.

"Обе стороны заявили, что после встречи президентов рабочий диалог продолжится на уровне министров иностранных дел и глав Минобороны. Вот здесь, уже в рамках рабочих групп и контактов, можно будет говорить о неких конкретных договоренностях и практических шагах по сближению (или не сближению) позиций, — считает политолог-международник. — Во встрече же Байдена и Эрдогана главное было, что она вообще произошла — и произошла без явных конфликтов и кризиса в двухсторонних отношениях".

Ранее портал "Комментарии" писал об итогах саммита НАТО: удастся ли Украине обрести членство в Альянсе. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ