Встреча Байдена с Эрдоганом: как дальше могут развиваться американо-турецкие отношения

В Брюсселе во время саммита НАТО, который состоялся 14 июня, прошла первая встреча лидеров США и Турции – Джо Байдена и Реджепа Эрдогана. Она длилась около 50 минут и проходила в закрытом для прессы режиме. Турецкие СМИ охарактеризовали переговоры двух президентов как исторические и критически важные.

Джо Байден и Реджеп Эрдоган - фото из открытых источников

Почему дана именно такая характеристика, а также о развитии американо-турецких отношений порталу "Комментарии" рассказала кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.

С ее слов, встреча Байдена и Эрдогана на полях саммита НАТО важна по ряду причин.

"Это первая личная встреча двух президентов с момента смены власти в Вашингтоне. Долго в Анкаре ждали первого телефонного звонка 46-го президента США, еще дольше — первой личной встречи Байдена и Эрдогана. Наконец, состоялось и то, и другое. И это было важно, чтобы понять, как два президента будут взаимодействовать. Установится ли личный контакт, возникнет ли пресловутая "химия" между главами государств. Когда в Вашингтоне была администрация Трампа, многие эксперты говорили, что отношения между США и Турцией держатся во многом за счет личных отношений между Эрдоганом и Трампом. Со сменой администрации, безусловно, этот козырь был утерян. Потому огромное внимание уделялось тому, как произойдет первая встреча", — поясняет Евгения Габер.

Анализируя комментарии с обеих сторон и заявления, сделанные на пресс-конференции, эксперт делает вывод, что встреча прошла на достаточно позитивной ноте.

что вызвало волну возмущения в Турции. Были ожидания и опасения, возникнет ли эта тема в беседе двух президентов, — отмечает Евгения Габер. — Судя по заявлениям Эрдогана, этот вопрос не поднимался. Очевидно, что обе стороны старались приложить усилия, чтобы встреча прошла в конструктивном и достаточно положительном русле". "Второй момент, почему эта встреча была особо важна. В апреле США официально признали события 1915 года геноцидом против армянского народа,

Третьим важным моментом эксперт считает, что эта встреча состоялась именно на полях саммита НАТО.

"Попытки Байдена восстановить трансатлантическое партнерство касаются выстраивания отношений не только с европейскими партнерами, но и с Турцией. Она является не просто членом НАТО, но и активно участвует в различных операциях Альянса. Так что военно-политический трек, НАТОвский трек — сильная сторона в американо-турецких отношениях, — подчеркивает политолог-международник. – Сторонами обсуждались и вопросы пребывания турецких военных в Афганистане после вывода оттуда американских и других союзнических войск".

В то же время, отмечает Евгения Габер, на повестке дня остается проблема с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400, купленными Турцией у РФ. И отказываться от этих комплексов Турция не собирается, как заявил Эрдоган. Со стороны Вашингтона также звучит критика в адрес Анкары за нарушения прав человека, ущемление политических свобод в Турции. При этом во время встречи Байдена и Эрдогана акценты ставились всё же моментах сотрудничества, а не на проблемах.

"Обе стороны заявили, что после встречи президентов рабочий диалог продолжится на уровне министров иностранных дел и глав Минобороны. Вот здесь, уже в рамках рабочих групп и контактов, можно будет говорить о неких конкретных договоренностях и практических шагах по сближению (или не сближению) позиций, — считает политолог-международник. — Во встрече же Байдена и Эрдогана главное было, что она вообще произошла — и произошла без явных конфликтов и кризиса в двухсторонних отношениях".

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