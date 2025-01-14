Всплыл провал Байдена в Украине: американский генерал набросился на Белый дом с критикой

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пытается отбелить провал администрации Джо Байдена, вновь призывая Украину к снижению призывного возраста. Как передает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интефакс-Украина", об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Военный убежден, что что администрация Байдена никогда не определяла четкой стратегической цели относительно помощи для Украины, и это было ошибкой.

Ходжес возмущен риторикой Салливана и команды Трампа: мобилизация 18-летних в Украине - это попытка прикрыть просчеты США. Фото: 1tv.ge

Ходжес отметил, что победа Украины была бы в интересах Соединенных Штатов, но Белый дом этого не декларировал.

"Они (в администрации США) никогда не говорили: мы хотим, чтобы Украина победила, поэтому мы сделаем все необходимое, чтобы помочь им победить. В итоге вы получаете ужасную историю поставок боеприпасов и оборудования. И многие союзники прячутся за нами. Так что это о неспособности четко определить стратегическую цель, и я беспокоюсь, что новая администрация (Трампа) сделает ту же ошибку", — сказал он.

Ходжес назвал "чушью" заявления Салливана и будущего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, о том, что будто бы Украина не призывают молодых людей на фронт. Генерал подчеркнул, что Украина "не испытывает недостатка людей".

"Это решение украинцев — снижать (призывной) возраст или нет. И я думаю, что это ужасно и отвратительно, что кто-то может сказать, что вы просите нас помочь вам, но вы не хотите подвергать риску своих молодых людей. Я думаю, что (украинское) правительство должно вернуть доверие людей. Им не нужно снижать возраст", — сказал он.

Как писал портал "Комментарии", 13 января Джейк Салливан снова заявил, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что в конце концов это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. "Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен", — отметил он.

"Комментарии" отмечают, что представитель Трампа Майк Уолтц (предполагаемый, но пока не назначенный советник по национальной безопасности в новой администрации) — действительно, не первый, кто призывает Украину снизить возраст мобилизации. Ранее британский экс-министр обороны Бен Уоллес критиковал президента Зеленского за отказ от мобилизации младших по возрасту, чем 25 лет.

4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизационной политике. Однако президент Владимир Зеленский несколько раз подтверждал, что в настоящее время такое понижение возраста не планируется. Проблема Украины, по мнению Зеленского, в срыве западными партнерами сроков поставок военной помощи, а не в дефиците солдат у ВСУ.

Историю с мобилизацией 18-летних в Украине впервые в свое время "вытащил" советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, чтобы оправдать все просроченные решения по оружию, разрешениям и санкциям. Теперь эта риторика плавно перекочевала в команду 47-го президента США Дональда Трампа. Таким наблюдением поделился украинский публицист Юрий Богданов, отмечал портал "Комментарии".