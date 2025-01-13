Путин нагребет тувинцев и якутов: в Раде призвали Запад пойти ва-банк

Современные войны понижением мобилизационного возраста не выигрываются. А тянуть время до условных переговоров, убивая 18-летних украинцев – это просто преступление. Такое мнение выразил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя прозвучавшее от вероятного советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца требование США к Украине снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Даже на фоне наступления путинских оккупантов мобилизовывать 18-летних нельзя, считают в Раде. Фото: comments.ua

Нардеп напоминает, что, по заявлению Уолтца Украина требует абсолютной поддержки от Запада в войне, хочет, чтобы партнеры шли ва-банк – соответственно, должна и сама идти на такие радикальные шаги.

"Украина требует поддержки. Это так. Вот только есть нюанс. В необходимом объеме не получает. Когда была полноценная возможность победить (при помощи) HIMARS – нам их не давали", — напомнил Гончаренко.

Депутат добавил, что когда была реальная возможность прорвать оборону РФ на западных танках – снова все затягивалось. Аналогичная история была с самолетами F-16.

"А теперь, оказывается, нужно мобилизовать еще и 18-летних. А что дальше? 15-летние? Тем временем Путин нагребет по российским селам тувинцев и якутов и будет бросать их в штурмы. Поэтому или давайте все идем ва-банк и Украина получает необходимое количество самолетов и ракет без всяких ограничений, или раз и навсегда закрываем тему понижения мобилизационного возраста", — подытожил Гончаренко.

"Комментарии" отмечают, что представитель Трампа Майк Уолтц (предполагаемый, но пока не назначенный советник по национальной безопасности в новой администрации) — не первый, кто призывает Украину снизить возраст мобилизации. Ранее британский экс-министр обороны Бен Уоллес критиковал президента Зеленского за отказ от мобилизации младших по возрасту, чем 25 лет.

Также в конце 2024 года в западных СМИ появились многочисленные сообщения, что администрация президента Джо Байдена призывает Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизационной политике. Однако президент Владимир Зеленский несколько раз подтверждал, что в настоящее время такое понижение возраста не планируется. Проблема Украины, по мнению Зеленского, в срыве западными партнерами сроков поставок военной помощи, а не в дефиците солдат у ВСУ.