Команда Трампа подсмотрела это у людей Байдена: откуда в Белом доме «людоедство» в отношении украинцев

Историю с мобилизацией 18-летних в Украине впервые в свое время "вытащил" советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, чтобы оправдать все просроченные решения по оружию, разрешениям и санкциям. Теперь эта риторика плавно перекочевала в команду 47-го президента США Дональда Трампа. Таким наблюдением поделился украинский публицист Юрий Богданов, передает портал "Комментарии".

Джайк Салливан даже на фоне прощальной речи Байдена 13 января на постеснялся снова потребовать от Украины мобилизации 18-летних. Фото: посольство США в Украине

"Пока эту риторику "унаследовали" трамписты, чтобы подстелить себе соломку из-за нежелания принимать решения. Пока", — отметил он.

При этом опыт администрации Байдена, по словам Богданова, показывает, что если дать бить по России ракетами или наложить реальные санкции на нефтяной сектор, "не произойдет примерно ничего" (страшного). Но возможность россиян вести войну снизится.

В свою очередь, публицист признал, что у ВСУ действительно есть проблемы с достаточным количеством людей. Но в этом есть и вина союзников.

"Является ли частью этих проблем то, что наши партнеры затягивали с принятием решений по оружию и разрешениям? Да, безусловно. Ибо все непринятые решения по оружию – это конкретные жизни людей, погибших или покалеченных. Непринятые решения как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, которые блокировали оказание помощи более полугода", — заметил Богданов.

Он убежден, что наличие оружия, и в первую очередь того, которое Украина не может изготовить сама, так же влияет на мотивацию людей — "опосредованно, но влияет".

"Конечно, ни одна из сторон не хочет брать на себя ответственность за ошибки. Но попытки наших уважаемых партнеров рассчитаться за свою часть про...бов или политических и бизнес-расчетов украинской кровью выглядят людоедскими. И об этом нужно честно говорить", — заявил публицист

Как писал портал "Комментарии", 13 января советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан снова заявил, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что в конце концов это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. "Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен", — отметил он.

"Комментарии" отмечают, что представитель Трампа Майк Уолтц (предполагаемый, но пока не назначенный советник по национальной безопасности в новой администрации) — действительно, не первый, кто призывает Украину снизить возраст мобилизации. Ранее британский экс-министр обороны Бен Уоллес критиковал президента Зеленского за отказ от мобилизации младших по возрасту, чем 25 лет.

4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизационной политике. Однако президент Владимир Зеленский несколько раз подтверждал, что в настоящее время такое понижение возраста не планируется. Проблема Украины, по мнению Зеленского, в срыве западными партнерами сроков поставок военной помощи, а не в дефиците солдат у ВСУ.