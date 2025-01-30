Вслед за Трампом и Россией: в Евросоюзе положили глаз на Гренландию

Гренландия должна рассмотреть возможность воссоединения с Европейским союзом в целях защиты от угроз президента США Дональда Трампа приобрести (или завоевать) этот арктический остров. ЕС способен обеспечить Гренландии такую защиту. Об этом заявил датский депутат Европарламента Мортен Леккегор, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.
Хотя Леккегор не подвергает сомнению, что будущее Гренландии в конечном итоге должны решить сами гренландцы. При этом он заявил, что настало время для "нового мышления".
"Мы живем в мире, где независимо от того, насколько независимым вы хотите быть, вы должны быть членом альянсов. Здесь (в Евросоюзе) вы будете защищены экономически и политически", — считает он.
Леккегор порекомендовал Гренландии ЕС как "лучший альянс, в который она может попасть".
Гренландия, самоуправляющаяся датская территория, проголосовала на референдуме за выход из Европейских сообществ, предшественника ЕС, в 1982 году и официально вышла из блока в 1985 году, хотя большинство из ее примерно 60 тыс. граждан являются датчанами и, следовательно, по-прежнему являются гражданами ЕС. Однако, по мнению Леккегора, геополитическая ситуация кардинально изменилась с 1985 года, и Гренландии стоило бы снова задуматься о Евросоюзе.
Как сообщали "Комментарии", Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право. Гренландия в ответ заявила, что сама распоряжается своим будущим. После своего избрания Трамп провел телефонный разговор с премьером Дании, требуя уступить Гренландию, и разговор прошел "ужасно".
"Комментарии" писали и о том, что заявления избранного президента Дональда Трампа о присоединении к США Гренландии и Канады "доставляют удовольствие" Кремлю. Позиция Трампа, по мнению чиновников РФ, показывает что взгляды на мироустройство у Кремля и (с 20 января) Белого дома одинаковые. Кроме того, после высказанных Трампом территориальных претензий России легче аргументировать свои — в частности, захват украинских территорий. А в перспективе - претензии к странам Балтии.
Кроме того, "Комментарии" отмечали, что в России заявили о претензиях на Гренландию и о том, что РФ надо быть активнее в Арктике, отстаивая свои интересы.
В ЕС обещают Гренландии защиту от Трампа. Фото: Википедия