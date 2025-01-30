Вслед за Трампом и Россией: в Евросоюзе положили глаз на Гренландию

Гренландия должна рассмотреть возможность воссоединения с Европейским союзом в целях защиты от угроз президента США Дональда Трампа приобрести (или завоевать) этот арктический остров. ЕС способен обеспечить Гренландии такую защиту. Об этом заявил датский депутат Европарламента Мортен Леккегор, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.





Хотя Леккегор не подвергает сомнению, что будущее Гренландии в конечном итоге должны решить сами гренландцы. При этом он заявил, что настало время для "нового мышления".





"Мы живем в мире, где независимо от того, насколько независимым вы хотите быть, вы должны быть членом альянсов. Здесь (в Евросоюзе) вы будете защищены экономически и политически", — считает он.





Леккегор порекомендовал Гренландии ЕС как "лучший альянс, в который она может попасть".





Гренландия, самоуправляющаяся датская территория, проголосовала на референдуме за выход из Европейских сообществ, предшественника ЕС, в 1982 году и официально вышла из блока в 1985 году, хотя большинство из ее примерно 60 тыс. граждан являются датчанами и, следовательно, по-прежнему являются гражданами ЕС. Однако, по мнению Леккегора, геополитическая ситуация кардинально изменилась с 1985 года, и Гренландии стоило бы снова задуматься о Евросоюзе.