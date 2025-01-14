В России заявили о претензиях на Гренландию: что предлагают Трампу (ВИДЕО)

Известный своими скандальными заявлениями член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России тоже нужна Гренландия. Российский депутат предлагает опередить США и купить остров, или в крайнем случае поделить его на сферы влияния, договорившись с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 января сообщают "Комментарии" со ссылкой на фрагмент эфира российской пропагандистской программы "Вечер" с Владимиром Соловьевым.

Гурулев считает, что Дания уже не при делах, а спор за Гренландию пойдет между США и Россией. Фото: Госдума РФ

Гурулев предлагает попытаться перебить финансовое предложение США и американское влияние на острове.





"Нам нужна Гренландия! Это не шутки. Еще как нужна. Если Трамп-младший за миску баланды кого-то купил радостно, и они готовы идти в Америку, то почему нельзя привезти несколько "коробок из-под ксерокса", набитых (деньгами), и эту тему закрыть раз и навсегда?" — заявил генерал.





Он также добавил, что события, активно разворачивающиеся вокруг Гренландии, означают, что России пора признать: "началась война в Арктике". Гурулев подчеркнул, что России необходимо усилить военное присутствие в Арктике, исходя из текущих реалий, в том числе войны в Украине. Он заявил, что в регионе надо "построить оборону так, чтобы ни у кого не было мысли сунуться". Данию, к которой Гренландия относится сейчас, Гурулев вообще не берет в расчет.





"На худой конец (нужно) с Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что Дании там уже никогда не будет", — сказал пропагандист.



По словам Гурулева, в зоне влияния Кремля также должен быть Шпицберген, который входит в состав Норвегии, но Россия имеет право вести там хозяйственную деятельность. Территория является демилитаризованной зоной.





"Я думаю, что от совместного освоения надо переходить именно к российским вариантам: там будут очень неплохие базы, влияющие на всю арктическую составляющую, которая на сегодня есть. И надо об этом говорить", — отметил он.





"Комментарии" писали о том, что заявления избранного президента Дональда Трампа о присоединении к США Гренландии и Канады "доставляют удовольствие" Кремлю. Позиция Трампа, по мнению чиновников РФ, показывает что взгляды на мироустройство у Кремля и (с 20 января) Белого дома одинаковые. Кроме того, после высказанных Трампом территориальных претензий России легче аргументировать свои — в частности, захват украинских территорий. А в перспективе — претензии к странам Балтии.

Как сообщали "Комментарии", Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право. Гренландия в ответ заявила, что сама распоряжается своим будущим.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что также Трамп предложил Канаде стать 51 штатом США. При этом уже известно, сколько канадцев поддержало эту идею.