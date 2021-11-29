Все зависит от демонстрации Украиной способности защищаться: эксперты высказались о вероятном наступлении

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Козлова Альбіна
На границах с Украиной с одной стороны обострение ситуации с прорывающимися в Польшу мигрантами, с другой — войска Российской Федерации. В настоящее время ученые, политологи и эксперты выражают свое видение и строят прогнозы развития ситуации. В эфире ток-шоу "Сегодня" политические эксперты обсудили вероятность наступления российских войск в ближайшем будущем.
Эксперты оценили вероятность наступления, фото из открытых источников
По мнению политолога Олега Саакяна, если внутри страны ситуация будет стабильной и украинцы будут сплочены, то войска на границе останутся элементом психологического давления. В общем, вероятность того, нападет ли Россия будет зависеть от того, насколько удастся "расшатать" Украину изнутри.
Политический эксперт Тарас Семенюк считает, что Кремлю сейчас невыгодно совершать полномасштабное наступление. Там заинтересованы в том, чтобы энергетический кризис в Украине стал тем действенным "наступлением". Ведь украинцы сами будут выступать против действующей власти и критиковать ее за тарифы.
Сергей Годный, политолог, подчеркивает, что политика – это концентрированная экономика. Ситуация с ценами на энергоносители в Украине и Европе продолжает побуждать Россию наращивать экономический потенциал. То есть все играет на руку Кремлю.
Другой политолог Сергей Таран не соглашается с коллегами, потому что Путин ведет войну, которая экономически невыгодна его стране, уже восемь лет.
То есть следует провести ряд мер по защите границ, "готовиться к войне", убежден эксперт. Только в таком случае, можно ожидать мира.
Как сообщал портал "Комментарии", Эрдоган рассказал, как Турция может помочь достичь мира в Украине.
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