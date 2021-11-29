Все зависит от демонстрации Украиной способности защищаться: эксперты высказались о вероятном наступлении

На границах с Украиной с одной стороны обострение ситуации с прорывающимися в Польшу мигрантами, с другой — войска Российской Федерации. В настоящее время ученые, политологи и эксперты выражают свое видение и строят прогнозы развития ситуации. В эфире ток-шоу "Сегодня" политические эксперты обсудили вероятность наступления российских войск в ближайшем будущем.



Эксперты оценили вероятность наступления, фото из открытых источников

По мнению политолога Олега Саакяна, если внутри страны ситуация будет стабильной и украинцы будут сплочены, то войска на границе останутся элементом психологического давления. В общем, вероятность того, нападет ли Россия будет зависеть от того, насколько удастся "расшатать" Украину изнутри.

Политический эксперт Тарас Семенюк считает, что Кремлю сейчас невыгодно совершать полномасштабное наступление. Там заинтересованы в том, чтобы энергетический кризис в Украине стал тем действенным "наступлением". Ведь украинцы сами будут выступать против действующей власти и критиковать ее за тарифы.



Сергей Годный, политолог, подчеркивает, что политика – это концентрированная экономика. Ситуация с ценами на энергоносители в Украине и Европе продолжает побуждать Россию наращивать экономический потенциал. То есть все играет на руку Кремлю.

"Власть показывает свою некомпетентность, халатность. Результат мы увидим внутри отопительного сезона. Считаю, что нападения не будет, но провокации возможны", – отметил эксперт.

Другой политолог Сергей Таран не соглашается с коллегами, потому что Путин ведет войну, которая экономически невыгодна его стране, уже восемь лет.

"Поэтому соображение, что ему не выгодно распространять агрессию, не работает. Если бы он думал об экономике, то давно бы уже вывел войска из Донбасса, снял бы санкции и развивал свою экономику. Нападет ли он или нет зависит от того, насколько Украина продемонстрирует способность защищаться", — объяснил политолог.

То есть следует провести ряд мер по защите границ, "готовиться к войне", убежден эксперт. Только в таком случае, можно ожидать мира.

Как сообщал портал "Комментарии", Эрдоган рассказал, как Турция может помочь достичь мира в Украине.











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