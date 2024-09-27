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"Все ключевое для Украины – на столе у партнеров": Зеленский отчитался о визите в США

Президент Украины представил в США план победы

27 сентября 2024, 22:11
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Марьян Ощановский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, приближающие мир и победу Украины.

"Все ключевое для Украины – на столе у партнеров": Зеленский отчитался о визите в США

Зеленский рассказал о визите в Штаты. Фото из открытых источников

"План победы представлен в Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение", – заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что сильные позиции для Украины – это более быстрый мир.

"Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", – отметил он.

Владимир Зеленский также поблагодарил Джо Байдена за приглашение и добавил, что теперь украинская делегация готовится к встрече в Германии в рамках "Рамштайна".

"Это формат, где вместе с партнерами мы будем следовать содержанию пунктов плана победы", — отметил украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке в Trump Tower. При этом президент Зеленский поблагодарил Трампа за возможность встретиться, напомнив, что их последняя личная встреча состоялась пять лет назад. "Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали плана победы", – сказал Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский представил кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу план победы Украины в войне против России. "Я думаю, мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, плана победы", – обратился Зеленский к Трампу.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11847
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