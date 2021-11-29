Врачи поставили диагноз Саакашвили: пациенту требуется лечение-реабилитация

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Кравцев Сергей
Президент центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани считает, что третий президент Грузии имеет все признаки психического расстройства. Тем не менее, это не может стать причиной отсутствия его на судебном заседании. Он в адекватном психическом состоянии. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Грузия Online", цитируя слова Джишкариани.
Михаил Саакашвили. Фото из открытых источников
Специалист отметил, по тем данным, которые есть у него, можно констатировать, что у Саакашвили прослеживается синдром посттравматического стрессового расстройства. Он вызван содержанием в тюрьме, давлением на Саакашвили со стороны правоохранителей.
Мариам Джишкариани считает, что также дало о себе знать затяжное голодание. Организм довольно продолжительное время не получал полезные вещества и теперь есть все основания говорить, что обострилась энцефалопатия. Для того, чтобы Саакашвили справиться с недугом, понадобится мультидисциплинарное лечение-реабилитация в медучреждении. Как быть дальше и продолжать ли голодовку Саакашвили должен решить самостоятельно. Пока что его состояние не есть критическим, и то психическое состояние, которое есть у Саакашвили, не есть проблемой для посещения им судебного заседания. На данный момент нет гарантий, одобрит ли пенитенциарное учреждение решение Михаила Саакашвили присутствовать на заседании суда.
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