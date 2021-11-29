Врачи поставили диагноз Саакашвили: пациенту требуется лечение-реабилитация

Президент центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани считает, что третий президент Грузии имеет все признаки психического расстройства. Тем не менее, это не может стать причиной отсутствия его на судебном заседании. Он в адекватном психическом состоянии. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Грузия Online", цитируя слова Джишкариани.

Михаил Саакашвили. Фото из открытых источников

Специалист отметил, по тем данным, которые есть у него, можно констатировать, что у Саакашвили прослеживается синдром посттравматического стрессового расстройства. Он вызван содержанием в тюрьме, давлением на Саакашвили со стороны правоохранителей.

Мариам Джишкариани считает, что также дало о себе знать затяжное голодание. Организм довольно продолжительное время не получал полезные вещества и теперь есть все основания говорить, что обострилась энцефалопатия. Для того, чтобы Саакашвили справиться с недугом, понадобится мультидисциплинарное лечение-реабилитация в медучреждении. Как быть дальше и продолжать ли голодовку Саакашвили должен решить самостоятельно. Пока что его состояние не есть критическим, и то психическое состояние, которое есть у Саакашвили, не есть проблемой для посещения им судебного заседания. На данный момент нет гарантий, одобрит ли пенитенциарное учреждение решение Михаила Саакашвили присутствовать на заседании суда.

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