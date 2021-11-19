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Саакашвили экстренно отправили в реанимацию

Экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в четверг в тюремной больнице

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Из-за потери сознания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили прямо в тюремной больнице политика пришлось экстренно перевести в реанимацию. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Европейская правда".

Саакашвили экстренно отправили в реанимацию

Михаил Саакашвили. Фото из открытых источников

Врач-реаниматолог рассказал, что у Саакашвили слишком сильно подскочило давление. Политик потерял сознание лишь на короткое время, затем пришел в себя. Но было принято решение отправить Саакашвили в реанимацию, где он находится под постоянным наблюдением. Медики готовы в любой момент к оказанию ему медицинской помощи. Михаил Саакашвили не утратил способность речи, он полностью контактен.

Почему именно Саакашвили потерял сознание медики пока говорить отказываются, потому как о точных причинах можно будет говорить только после ряда клинических исследований, который пока что не были проведены. Медик, которая рассказала новость о Саакашвили, отказалась назвать свое имя и фамилию, лишь отметив, что первый день как ее перевели в Глданскую тюрьму.

Отметим, Михаил Саакашвили продолжает голодать уже 50 день. Ранее ему стало нехорошо, когда он встречался со своим адвокатом. Из комнаты для свиданий полицейским пришлось выносить его на носилках. Еще раньше группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджарии провела осмотр Саакашвили, после чего огласила вердикт – состояние здоровья политика в критическом состоянии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский в разговоре с премьером Грузии озвучил просьбу, касаемо Михаила Саакашвили. Глава украинского государства озабочен ухудшением здоровья Саакашвили.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/11/18/7130476/
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