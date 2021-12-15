Врачи поставили диагноз Саакашвили, говорят, что возвращение в тюрьму крайне нежелательно

Медики диагностировали у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство. Именно поэтому медики считают, что возвращение лидера грузинской оппозиции в тюрьму может существенно ухудшить состояние его здоровья. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Михаил Саакашвили. Фото: Facebook Саакашвили

По заявлению члена группы медицинских экспертов, невролога Тенгиза Цуладзе, у Саакашвили сильное стрессовое состояние. Медики пришли к выводу, что посттравматическое стрессовое расстройство, которое диагностировано у экс-президента, было получено вследствие пережитого стресса, сильного волнения. Все это Саакашвили удалось испытать уже находясь в заключении в Глдани. Поэтому специалисты не рекомендуют возвращать Саакашвили вновь в пенитенциарное учреждение.

Тенгиз Цуладзе добавил, что выход из стрессового состояния возможен только в том случае, если человек меняет среду, если он находится в той среде, которая ему не напоминает о получении стрессового состояния. Врач отметил, что довольно часто для того, чтобы выйти из стрессового состояния нужно продолжительное время. Для каждого человека это по-разному. Кому-то для этого необходимо несколько недель, а для кого и пару месяцев, нужна длительная реабилитация.

Доктор пояснил, посттравматический стресс вызвал так называемый шумок, эмоциональное переживание перевода в другое учреждение, переживание заключения.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — Михеила Саакашвили экстренно отправили в реанимацию. Третий президент Грузии оказался на больничной койке в реанимации после того, как он потерял сознание в тюремной больнице.





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