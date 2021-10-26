Впервые за 50 лет Киев будет участвовать в важном заседании НАТО: к чему это может привести

Украина впервые за 50 лет примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям – Конференции национальных директоров вооружений. В последнее время тема НАТО-Украина реакция России – стала одной из самых обсуждаемых. О чём говорят происходящие процессы? К чему они могут привести? В интервью изданию "Комментарии" в этой теме помогли разобраться эксперты.

НАТО. Фото из открытых источников

Киеву на самых "выгодных" условиях предложат устаревшую технику и оборудование, снятые с вооружения

По мнению директора Киевского института мирных исследований, профессора, политэксперта Андрея Мишина, вряд ли национальных директоров вооружений НАТО что-то может интересовать в Украине.

"Идет масштабная модернизация вооружений стран-участников альянса. Потому Киеву, скорее всего, на самых "выгодных" условиях предложат устаревшую технику и оборудование, снятые с вооружения, но не с производства", – прогнозирует эксперт.

Он отмечает, что в широком контексте матрицы "Украина – НАТО – Россия" отношения Кремля с Альянсом фактически прерваны семь лет назад, после российской оккупации Крыма и части Донбасса. Тогда НАТО полностью вернулось к своей изначальной миссии сдерживания России.

"Москва сегодня считает НАТО лишь платформой для американского военного присутствия в Европе. И в условиях нарастающего противостояния с США, демонстрируя фирменное "холодное величие", не желает разговаривать с подчиненными Вашингтону структурами, – поясняет Андрей Мишин логику действий Кремля. – С этой точки зрения международная бюрократическая инфраструктура НАТО, отношения с которой так пиарит Офис президента, мало чем может содействовать реальному обеспечению обороноспособности и "национальной устойчивости" (есть и такой Указ Зеленского месячной давности) Украины".

Эксперт подчеркивает, что с Турцией, Балтией, Польшей, и прежде всего Вашингтоном, реальный диалог Украина ведет напрямую, а не через формальную структуру американского доминирования на европейском континенте.

"Путин не раз заявлял, что разговаривать с Киевом напрямую бессмысленно, а с участием европейцев бесполезно. И Кремль всё чаще дает сигналы, что возобновляет контакты по Украине непосредственно с Вашингтоном. А вот нерациональная дипломатическая линия Киева, скорее всего, подходит для внутреннего виртуального пользования. И ведет к дальнейшему скатыванию на обочину геополитической и геоэкономической жизни", – резюмирует Андрей Мишин.

Украину все конкретнее начинают воспринимать как важного партнера и союзника НАТО

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что политика президента Зеленского, которая направлена на требования четкой позиции НАТО по вопросам присоединения Украины, начинает приносить свои плоды.

"Конечно, пока вряд ли стоит говорить о том, что Украина продвинулась на пути непосредственно вступления в Североатлантический альянс. Но, всё же, мы добились, что нас все конкретнее начинают воспринимать как важного партнера и союзника НАТО. А это можно назвать неким переломом в сознании руководства Альянса", – отмечает эксперт.

Вместе с тем, проблемы, препятствующие вступлению Украины в НАТО, остаются, напоминает Петр Олещук. Это и недостаточное реформирование нашей страны, и отсутствие единой позиции касательно членства Украины в Альянсе среди его членов. И российская агрессия.

"Позиция России в этом отношении всё еще влияет на позицию стран НАТО. И мы должны понимать, что вступление в Альянс не будет одномоментным актом, а потребует длительной интеграции и согласования различных моментов, – подчеркивает политолог. – При этом мы видим, как постепенно Украина начинает проникать в структуры НАТО".

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