logo

BTC/USD

50388.19

ETH/USD

4285.62

LTC/USD

160.24

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Возможно нападение России: США хотят эвакуировать американцев из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Возможно нападение России: США хотят эвакуировать американцев из Украины

В США достаточно серьезно воспринимают возможность вторжения российских войск в Украину

7 декабря 2021, 23:45
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Чиновники американской администрации согласовывают варианты, которые будут задействованы при возможной эвакуации граждан США при военной агрессии РФ в нашу страну. Об этом сообщает американское медиа СNN.

Возможно нападение России: США хотят эвакуировать американцев из Украины

В Америке рассматривают такой вариант (фото из открытых источников)

Журналисты издания, используя информацию из своих источников, сообщают, что планированием потенциальной эвакуации американских граждан в случае возможных вариантов чрезвычайной ситуации осуществляет руководство Пентагона.

Во время брифинга для сенаторов чиновник Госдепартамента Виктория Нуланд рассказала о жестком пакете санкций, который разрабатывает администрация Байдена, таким образом реагируя на возможное военное вторжение РФ. Вместе с тем она признает, что возможности Америки, чтобы сдержать возможное нападение России, таки ограничены.

По информации медиа, чиновники США утверждают, что российский президент держит немалую военную силу, технику и припасы недалеко от украинской границы. По их мнению, это говорит, что Россия может совершить военную агрессию на украинскую территорию в ближайшее время.

Пока чиновники американской администрации не видят необходимости эвакуировать своих граждан, это лишь часть плана на тот случай, что ситуация без опасности может ухудшиться. Вместе с тем, как отмечают американские чиновники, эти обсуждения свидетельствуют о том, насколько ответственно представители администрации воспринимают возможность вторжения.

В Пентагоне планируют несколько разных сценариев при возможности проведения эвакуации, учитывая небольшую эвакуацию  группы американских граждан, а также большую эвакуацию с немалым количеством жителей Америки.

  Напомним, что "Комментарии" проинформировали господина Байдена и Путина .


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!