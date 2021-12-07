Возможно нападение России: США хотят эвакуировать американцев из Украины

Чиновники американской администрации согласовывают варианты, которые будут задействованы при возможной эвакуации граждан США при военной агрессии РФ в нашу страну. Об этом сообщает американское медиа СNN.

В Америке рассматривают такой вариант (фото из открытых источников)

Журналисты издания, используя информацию из своих источников, сообщают, что планированием потенциальной эвакуации американских граждан в случае возможных вариантов чрезвычайной ситуации осуществляет руководство Пентагона.

Во время брифинга для сенаторов чиновник Госдепартамента Виктория Нуланд рассказала о жестком пакете санкций, который разрабатывает администрация Байдена, таким образом реагируя на возможное военное вторжение РФ. Вместе с тем она признает, что возможности Америки, чтобы сдержать возможное нападение России, таки ограничены.

По информации медиа, чиновники США утверждают, что российский президент держит немалую военную силу, технику и припасы недалеко от украинской границы. По их мнению, это говорит, что Россия может совершить военную агрессию на украинскую территорию в ближайшее время.

Пока чиновники американской администрации не видят необходимости эвакуировать своих граждан, это лишь часть плана на тот случай, что ситуация без опасности может ухудшиться. Вместе с тем, как отмечают американские чиновники, эти обсуждения свидетельствуют о том, насколько ответственно представители администрации воспринимают возможность вторжения.

В Пентагоне планируют несколько разных сценариев при возможности проведения эвакуации, учитывая небольшую эвакуацию группы американских граждан, а также большую эвакуацию с немалым количеством жителей Америки.

Напомним, что "Комментарии" проинформировали господина Байдена и Путина .

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