Вопреки российскому сценарию: в Африку прибыло судно с украинским зерном

30 тыс. тонн пшеницы доставило судно Valsamitis в кенийский порт Момбаса, в рамках гуманитарной программы президента Украины Владимира Зеленского Grain from Ukraine. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Офиса президента Андрея Ермака. Это уже пятое судно, доставляющее украинское зерно в Африку в рамках программы президента.

Зерно з України надходить до Африки

"Главная ее цель — преодоление глобального продовольственного кризиса, в частности в странах, которые более всего страдают от голода, — пишет Андрей Ермак в своем телеграмм-канале. — На официальной церемонии встречи груза присутствовали: заместитель Президента Республики Кения Ригати Гачагуа, Посол Украины в Республике Кения Андрей Праведник, послы стран – доноров программы. Также для участия в торжествах в Момбасу прибыл доктор Кристофер Фомуньо, посол международной Координационной группы по предотвращению голода (ICGPH), которая обеспечивает функционирование гуманитарной программы Владимира Зеленского Grain from Ukraine".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отправка этой партии украинского зерна состоялась при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), а также финансовой помощи правительств Великобритании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Словении и Чехии.

Общий объем аграрной продукции, переданной странам Африки в рамках гуманитарной программы, составляет более 140 тысяч тонн.

"Продолжаем работать. Нам удалось предотвратить российский сценарий глобального голода", — написал также Ермак.

Напомним, что по данным экспертов, Россия после начала широкомасштабной войны в Украине пытается подкупить страны Африки, предлагая им украинское зерно.

Кроме того, в российских школах начали изучать некоторые африканские языки.

Между тем, стало известно с чем может быть связана "бавовна" в Джанкое.