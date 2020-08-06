"Володя хороший": Лукашенко рассказал, как относится к Зеленскому

Президент Республики Беларусь заявил, что ему жалко украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку он попал "как кур во щи", однако признает его как достойного и хорошего человека. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Володя хороший. Но знаете, мне его жаль. Не мне вам объяснять, какая ситуация в Украине и что ему досталось. Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но скажу вам любопытную вещь, как опытный правитель: президентами не становятся, ими рождаются"., - указал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Зеленский приземленный человек, близок к народу, но Украине нужен быстрый результат, а этого быстрого результата в таких условиях быть не может.

"Время работает против него. Если бы время было спокойное, была база, на которой он мог стоять и строить дом украинский, то у него бы все получилось. А у него ничего нет и времени нет", - резюмировал Александр Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что украинский гарант обладает интересным остроумием и хорошим чувством юмора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко рассказал, что не поддержал события в Украине в 2014 году, поскольку до сих пор считает, что это государственный переворот.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!