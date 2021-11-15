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Военный инвентарь для вооруженной агрессии: эксперт рассказал, что следует ожидать от "гуманитарной помощи" Путина

Павел Нусс считает, что "помощь" РФ – это только прикрытие

сегодня, 18:18
Автор:

Лиля Воробьева
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15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ "О предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Но на самом деле за гуманитарными колоннами может скрываться военный инвентарь. Как сообщает издание "Комментарии", такое мнение высказал политический эксперт Павел Нусс.

Военный инвентарь для вооруженной агрессии: эксперт рассказал, что следует ожидать от "гуманитарной помощи" Путина

Гуманитарная помощь от РФ (фото из открытых источников)

Эксперт убежден, что "гуманитарные колонны" из России – это только прикрытие. Об опасности Украину предупреждали партнеры с Запада, но власти никак не отреагировали.

"Это тревожный сигнал. Все мы прекрасно знаем о содержании "гуманитарных колонн" РФ в прошлом, в настоящем и в будущем. Это военная техника, боеприпасы и другой военный инвентарь для вооруженной агрессии против нашего государства. Нас предупреждали наши западные партнеры о большой вероятности" подготовки РФ к наступлению, но власти Зеленского игнорировали эти предупреждения. Нас предупреждали спецслужбы союзных государств, но власти игнорировали эти предупреждения", — заявил эксперт

По мнению политического эксперта, игнорировать такие угрозы не получится.

"И несмотря на демарш со стороны потерявшей доверие власти, наши союзники продолжают бить тревогу, давая россиянам понять, что их действия прозрачны, их отслеживают и реакция будет обязательной",- подчеркнул он.

По его информации, фракции в парламенте "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" требуют от Владимира Зеленского провести встречу с руководителями всех фракций ВР по обсуждению угроз национальной безопасности.

Военный инвентарь для вооруженной агрессии: эксперт рассказал, что следует ожидать от ”гуманитарной помощи” Путина - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Зеленский продолжает делать вид, что со стороны Беларуси нет угрозы.


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