Военно-техническое сближение Украины и Турции: что происходит и как реагирует Россия

Министерство обороны Украины до конца следующего года дополнительно приобретет беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Об этом по итогам рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил заявил глава Минобороны Алексей Резников.

Военно-техническое сближение Украины и Турции - фото из открытых источников

Напомним, что в октябре украинские военнослужащие впервые использовали боевой "Байрактар" против оккупантов Донбасса, вызвав панику не только в рядах вояк противника, но и в Кремле.

Также появилась информация, что турецкая авиастроительная компания Baykar будет закупать у запорожского предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ.

Военно-техническое сближение Украины и Турции, его перспективы и противодействие ему со стороны России оценил для портала "Комментарии" эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула.

Украина для Турции и клиент, и партнер

Военно-техническое сближение Украины и Турции сложно не заметить. Данный процесс продолжается уже несколько лет, и особенно активизировался в последнее время. Флагманские проекты в этой сфере для украинской аудитории – это закупки БПЛА "Байрактар" для нужд украинских вооруженных сил (не только сухопутных, но и военно-морских), а также реализация проекта постройки корветов для украинского ВМФ турецкими партнерами.

При этом речь идет о современных, эффективных видах вооружения. "Байрактары" отлично зарекомендовали себя в Сирии, Ливии и на Кавказе, и пользуется большим успехом среди иностранных заказчиков. Они уже успешно дебютировали на Донбассе. Корветы типа "Ада", которые получит Украины, также являются одними из лучших в своем классе.

Однако не стоит забывать о том, что наша страна не просто клиент турецкого ВПК, но и важный партнер для Турции. Вопрос для Анкары особенно важен в современных условиях, когда турецкие власти активно включились в процессы геополитической борьбы за влияние на международной арене, и стремятся подкрепить свои амбиции укреплением военного потенциала.

При этом Турция, несмотря на успешно реализуемый курс на обеспечение самодостаточности национальной оборонной промышленности, по некоторым ключевым направлениям все еще зависит от иностранных поставок.

В то же время активная внешнеполитическая деятельность Анкары привела к конфликту с западными партнерами, и блокированию определенных сфер сотрудничества. В этих условиях Турции крайне важно обеспечить свой ВПК стабильным и надежным каналом поставок эффективных комплектующих (в первую очередь – двигателей для авиационной промышленности и ракетных комплексов) – и тут взгляд турецких партнеров логично обращается к Украине, где изделия компании "Ивченко-Прогресс" удовлетворяют их требованиям.

Взаимовыгодное партнерство Украины и Турции в военно-технической сфере имеет и другие проявления. В качестве примера можно вспомнить совместный проект боевого модуля для бронетехники "Сердар". Перспективным (и активно обговариваемым) направлением углубления сотрудничества становится идея постройки на территории нашей страны завода по производству БПЛА "Байрактар".

Чем недовольна Россия

Конечно же, такое состояние вещей не устраивает Россию. Москва недовольна усилением потенциала ВСУ за счет закупок в Турции, а также политическими последствиями укрепления тесных связей Анкары и Киева. И РФ всячески пытается помешать их дальнейшему развитию.

Наверняка, данная тема становится предметом для обсуждения турецко-российских встреч на высшем уровне. На дипломатической арене Кремль пытается доказать, что поставки турецкого вооружения в Украину ведут к дестабилизации в зоне конфликта на Донбассе. Также стоит ожидать подрывных действий российской агентуры влияния (как в Украине, так и в Турции), направленной на дискредитацию украино-турецких связей.

Впрочем, пока что не видно, чтобы российские действия имели успех.

При этом, не стоит забывать, что отношения с РФ имеют большое значение для Турции – как в контексте экономики (фактор экспорта и российских туристов), так и геополитики (вынужденное взаимодействие по вопросам Северной Африки, Ближнего Востока и Южного Кавказа).

Однако Анкара занимает неизменно дружественную позицию по отношению к Украине (тут можно вспомнить и участие Турции в Крымской Платформе, и последнее выступление президента Турции Р.Т. Эрдогана на Генассамблее ООН).

К тому же, турецкие власти делают особый акцент на независимости турецкой политики от любого внешнего влияния. Это вопрос национального авторитета – не позволять внешним силам указывать Анкаре, что ей делать и с кем дружить. Особенно – в вопросах, имеющих отношение к военному потенциалу государства. Так что вряд ли Турция "прогнется" под российское давление на этом направлении, и демонстративно откажется от сотрудничества с Украиной.

Ранее на портале "Комментарии" — Эксперт: Россия теперь еще настойчивее будет давить на Турцию, чтобы та сузила сотрудничество с Украиной.

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