Водный вопрос: с какой новой проблемой в Крыму столкнулись российские оккупанты

Российские оккупанты вновь столкнулись с проблемами в Крыму, которые связаны с обеспечением местных жителей водой. Ранее анонсированная добыча воды из скважин в Азовском море может быть отменена из-за слишком больших затрат — как денег, так и времени. Как сообщают "Факты", о вероятном отказе от такой идеи стало известно со слов нелегитимного главы Крыма Сергея Аксенова.



Воду из-под Азовского моря крымчане не смогут пить. Фото: NATTAPONG

Аксенов по-прежнему уверяет местных жителей в том, что проблем с вероятной добычей воды из-под дна Азовского моря нет. Якобы необходимые скважины не являются слишком глубокие, а выкачка не требует особых финансовых затрат. При этом остается вероятность, что эта вода не будет пригодной для питья или другого применения.

Все потому, что подземные воды Азова могут быть весьма минерализованы. По словам Аксенова, вероятней всего, в них весьма высокое содержание различных твердых частиц. Употреблять такую воду людям не рекомендуют, поэтому понадобится специальное очищение.

При этом оккупационные власти Крыма не способны организовать масштабную кампанию по очищению. Аксенов утверждает, что в сутки привести около миллиона или двух кубометров воды к пригодному для питья состоянию практически невозможно.

Если такие прогнозы подтвердятся предварительными анализами, скважины в Азовском море использоваться не будут. Впрочем, вопрос с недостачей воды не решится, поэтому Сергей Аксенов предполагает, что в ход пойдут опресняющие установки. Планируется установка двух подобных машин: на территории Ялты и поселка Фрунзе в Сакском районе.

Отмечается, что место, которое можно разработать и добыть для удовлетворения потребностей крымчан воду, на полуострове осталось фактически единственное. Работы подобного плана могут проводиться на Бештерек-Зуйском водозаборе.

К слову, напомним, что идея добывать воду из-под дна Азова принадлежит российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие, по мнению экс-главы Меджлиса Мустафы Джемилева, у РФ шансы обеспечить оккупированный Крымский полуостров водой. Больше подробностей — в нашем материале.

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