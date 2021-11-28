Внешняя политика: какие шансы и угрозы есть у Украины в декабре

Внешнеполитический прогноз для Украины на декабрь. Какие важные события ожидаются и как они могут отразиться на нашей стране? Эксперты прокомментировали для издания "Комментари-Украина". Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отмечает, что обычно серьезные геополитические решения редко принимаются в декабре.

Внешняя политика - фото из открытых источников





"Это время, когда приближается католическое Рождество, это приготовления к новому году. Существенных международных встреч или рабочих процессов, которые проходят в аналитических кабинетах, в декабре, как правило, не происходит. За редким исключением, которым стала, к примеру, встреча глав государств "нормандской четверки" в декабре 2019-го. Но в этом году такие перспективы не просматриваются", – подчеркивает Екатерина Одарченко.





По ее словам, по экономики и Украины, и России существенно бьет нагнетание ситуации у границ с потенциальными военными действиями.

Причем не только у украинско-российских границ, но и у белорусско-украинских, куда может хлынуть волна мигрантов.





"Путин и Лукашенко считают, что могут выйти из этой ситуации победителями. Но я лично в этом сомневаюсь. Скорее идет дестабилизация, которая ударит и по Беларуси, и по России, и по Украине. Во всех смыслах, включая отпугивание инвесторов", – поясняет Екатерина Одарченко.





По ее словам, в декабре в ракурсе украинской евроинтеграции и евроатлантической интеграции вряд ли что-то изменится. Определенное сближение есть, но всё происходит далеко не так быстро, как нам хотелось бы.





Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик среди ключевых международных событий декабря, важных и для Украины, считает организованный США Саммит за демократию 9-10 декабря и Саммит Восточного партнерства 15 декабря. В обеих будет принимать участие наша страна.





"В рамках Саммита за демократию Соединенные Штаты стараются создать рамку для консолидации вокруг Вашингтона демократических стран в условиях борьбы за мировое лидерство с Китаем. Как завил ранее Байден на своей первой пресс-конференции в качестве президента – это "идеологическая борьба" которую ведут демократии против авторитарных стран, – напоминает эксперт. – Это первое такое событие. Уже известно, что в Саммите примет участие 110 стран. Для Украины это означает возможность наладить новые контакты и зарекомендовать себя как приверженная демократии страна, сражающаяся на острие противостояния с авторитарными режимами".





Денис Москалик отмечает, что решение о проведении Саммита Восточного партнерства было принято в Брюсселе руководством ЕС. Здесь уже речь идет о налаживании сотрудничества Евросоюза со странами бывшего СССР к востоку от ЕС — в первую очередь с Украиной, Молдавией и Грузией. На этом направлении перед Украиной стоит задача по развитию регионального сотрудничества и сотрудничества с ЕС.





"В обоих случаях Украина может зарекомендовать себя позитивно на международной арене, как представитель определенного формата сотрудничества, либо упустить эту возможность", – резюмирует эксперт.





Напомним, глава белорусской республики Александр Лукашенко и исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель второй раз за эту неделю разговаривали по телефону. Они говорили о кризисе с эмигрантами, который имеет место на границе между Евросоюзом и Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

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